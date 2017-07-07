Üç evden uyuşturucu fışkırdı





3 Evden Uyuşturucu Fışkırdı



Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber



Lefkoşa’da alınan ihbar üzerine 3 farklı evde yapılan aramada hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulundu. Meseleye bağlantısı olan zanlılar Oghenemine Udjor, Taofeek Omobode Quadri, Naubuisi Victor Ejimadu tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkeme mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hasan Derman olayla ilgili bulguları aktardı. Derman 6 Temmuz tarihinde saat 19.00 – 19.30 raddelerinde alınan ihbar üzerine öncelikle zanlı Oghenemine Udjor’un ikametgâhında yapılan aramada içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet öğütücü ile hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 10 gram ağırlığında madde bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis ayrıca mesele ile ilgili yürütülen soruşturmada olayla bağlantısı olduğu tespit edilen Taofeek Omobode Quadri’nin ikametgâhında yapılan aramada ise içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sarma sigara bulunduğunu ifade etti.

Polis memuru Derman yine huzurda bulunan zanlı Naubuisi Victor Ejimadu’nun ikametgâhında yapılan aramada ise içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet öğütücü ile hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 7 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz yeni olduğunu zanlılar Oghenemine Udjor ve Naubuisi Victor Ejimadu’nun gönüllü ifade verip suçlarını kabul ettiğini ancak ifadelerinin teyit ve tekzip edileceğini belirterek soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.