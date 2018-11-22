Üç Aracı Ve Kaldığı İşçi Evini Ateşe Verdi

Karaoğlanoğlu ve Gönyeli’de üç aracı ve Güzelyurt’ta kendi kaldığı işçi yatı evini bu sabah erken saatlerde peş peşe yanıcı madde dökerek kundaklayan R.I. (E-35) tutuklandı.

Polis bültenine göre, bu sabah 07.15 sıralarında, Girne- Güzelyurt anayolunda Karaoğlanoğlu Şehitliği önlerinde, R.I. (E-35) kullanımındaki EG 328 plakalı salon aracın üzerine yanıcı madde döküp ateşe verdi.

Aracın tamamen yandığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polisin olayla ilgili ileri soruşturmasaında R.I’nın bugün 05.00 sırlarında, Güzelyurt’ta Süleymanlar Oto Galeri’ye ait ait olup kendisinin de kaldığı işçi evinin içine de yanıcı madde döküp ateşe vererek kasti hasara uğrattığı; saat 05.30 sıralarında ise Gönyeli’de Bozdağ Sokak’taki bir toprak alanda park halinde bulunan Ramy K.F. Alsharif Tagred'e ait GU 996 plakalı salon araç ile yanında park halinde bulunan Abdalquader B.A. Awwad Basema'ye ait FP 262 plakalı araçları da üzerlerineyanıcı madde döküp ateşe verdiği belirlendi.

Polis R.I’nın tutuklandığını ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.