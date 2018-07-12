UBP’li vekilden zam eleştirisi...

ÖZTÜRK: “VATANDAŞIN NEFES ALMASINI ENGELLEYEN ADIMLAR ATIYORLAR”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) İskele Milletvekili Yasemin Öztürk, zam nedeniyle eleştirdiği hükümeti, vatandaşın nefes almasını engelleyen adımlar atmakla suçladı.

Öztürk, “Bu şartlarda memurlar dahi yaşam mücadelesi verirken, özel sektörde çalışanlar ne yapsın, ölsün mü?” diye sordu.

Hükümeti “intikam hükümeti” diye nitelendiren Öztürk, yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Memura üç kuruş zam yapıp bunu ‘iş yaptık’ diye halkla ilişkiler çalışmasıyla süsleyenler diğer taraftan temel gıda ürünlerine, elektriğe, benzine zam yaparak verdiklerini fazlasıyla geri almış durumdadırlar. Bu coğrafyadaki vatandaşına sahip çıkamayan vitrin hükümetinin yurt dışındaki vatandaşları geri getirmek istemesini hayretle izliyoruz. Bu şartlarda bırakın yurt dışından vatandaşlarımızın dönmesini, var olan vatandaşlarımız da ülkeyi terk edecek.”

(RÇ/HÖ)