UBP’li milletvekilleri eleştiri ve önerilerde bulundu

MECLİS EKONOMİK ÖNLEMLER GÜNDEMİYLE OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi’nin ekonomi gündemli toplantısı devam ediyor. Toplantıda söz alan UBP milletvekilleri, hükümetin açıkladığı 23 maddelik önlemler paketini değerlendirdi, eleştirilerde ve önerilerde bulundu.

ÇAVUŞOĞLU

UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu, hükümetin “önerilerinin yetersiz, sunumun amatör, hedefin belirsiz, amacın kamuoyunu oyalamak olduğunu” iddia etti.

Hükümetin halkı oyaladığını, vaktini çaldığını savunan Çavuşoğlu, muhalefetin sabırla hükümetin atacağı adımları beklediğini söyledi.

Çavuşoğlu, KKTC’nin en büyük sıkıntılarından birinin kurumsal yapıların oluşmaması olduğunu belirtti.

Denktaş’ın “bisikletle işe gelirim” demesini eleştiren Çavuşoğlu, bu tavrın ciddiyetle bağdaşmadığını savundu.

Ekonomik krizlerde tüm ekonomistlerin yatırım ve üretime devam çağrısı yaptığını dile getiren Çavuşoğlu, ülkede ise üreticilerin zorda olduğunu, gerekli ödemelerin yapılmadığını söyledi.

Yerli halkın işsiz olduğunu, göç etmeye hazırlandığını belirten Çavuşoğlu, bunlara tedbir alınması gerekirken Çanakkale ziyareti, din dersleri, milletvekili maaşları gibi farklı konularla gündem değiştirildiğini ileri sürdü.

Çavuşoğlu, üreticinin akaryakıt ve kuraklık haritasını beklediğini söyledi.

Bazı önlemleri olumlu bulmakla birlikte, insanların fiş almak istememesini eleştiren Çavuşoğlu, bunun ekonomide büyük kayıplara sebep olduğunu kaydetti.

Nazım Çavuşoğlu, topyekun yapılan bir planlamaya herkesin destek vermesi gerektiğini, ancak faturayı sadece yakalanabilen kesmenin doğru bir yaklaşım olmadığı görüşünü de belirtti.

HASİPOĞLU

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu konuşmasında, 23 maddelik öneri paketinin önceden paylaşılmasını arzu ettiklerini, çünkü bazı araştırılması gereken teknik konular olduğunu belirterek, gene de üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

İlgili bakanların önümüzdeki günlerde yapacakları görüşme taleplerini geri çevirmezlerse daha yapıcı katkı yapabileceklerini ifade eden Hasipoğlu, “Devlet olarak vatandaşa TL kullanmayı tavsiye ediyorsak, öncelikle kendimiz TL kullanmaya başlamalıyız” dedi.

İçinde bulunulan kriz ve zam faktörünün Türkiye’deki krizle alakalı olmadığını belirten Hasipoğlu, hükümetin açıkladığı 23 maddeden daha fazla birşey yapılması gerektiğini söyledi.

ÖZTÜRK

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, 23 maddelik önerinin son dakikaya bırakılmasını eleştirdi ve bugün verilen önerilerin not alınmadığını, demek ki kendilerinin önerilerinin dikkate alınmadığını ileri sürdü.

İnsanların temel gıda maddelerini alamadığını ifade eden Öztürk, bunlarla ilgili hiç bir şey yapılmadığını savundu.

SANER

UBP Milletvekili Ersan Saner de, öneri isteniyorsa, olağanüstü toplantı yapmadan komite toplantılarında da yapılabileceğini belirterek, hükümetten daha somut öneriler beklediklerini kaydetti.

Hükümetten, diğer konularda olduğu gibi, sosyal yardım alanlar için de öneri gelmediğini ileri süren Saner, kendi hükümetleri döneminde yapılanlarla, bugün yapılanları kıyasladı.

Saner, bir asgari ücretin bugünkü değerinin, 2004 yılındaki döviz karşılığına denk geldiğini kaydetti.

AMCAOĞLU

UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, önerilerin öncelikle bir basın yayın kuruluşu aracılığıyla değil, tüm siyasi partilerin bilgisine getirilmesi gerektiğini kaydetti. Amcaoğlu, öneri talebinin samimiyetine inanmadığını söyledi.

Milli seferberlik ilan edilmesi gerekliliği konusunda herkesin hemfikir olduğuna işaret eden Amcaoğlu, tek tek 23 maddeyi konuşmaktansa, bütçenin ne şekilde çalıştığının bilinmesi gerektiğini, tedbirlerin sadece günü geçiştirebileceğini belirtti.

Dolaylı vergilerin bütçe içinde en aza indirilmesi gerektiğine işaret eden Amcaoğlu, vergi dilimlerinin aşağı çekilmesi için çalışmalar yapılması önerisinde bulundu.

Amcaoğlu, ek mesainin azaltılması ve sürekli vardiya sitemine geçilebilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması çağrısında bulundu.

ATUN

UBP Milletvekili Sunat Atun da konuşmasında, 2017 yılına değinerek, dönem dönem döviz kurlarında yükselişler ve petrol fiyatlarında dalgalanmalar olduğunu anımsatarak, bunu bazı zamanlarda Fiyat İstikrar Fonu ile sübvanse ettiklerini anımsattı.

2018 yılında hükümetin ekonomiye odaklanmadığı eleştirisinde bulunan Atun, TC kaynaklarına gereken önem verilmediğini ve bütçenin tehlikeye girdiğini ileri sürdü.

Döviz artışına yapılabilecek bir şey olmadığını söyleyen Atun, fakirleşmenin önüne geçilmesi için, ülkenin gelir seviyesini arttırmak gerektiğini, iç kaynakları, TC yatırım kaynaklarını iyi kullanmak, ülkeye süratle dış yatırımcı getirmek gerektiğini vurguladı.

Atun, bunun için de yatırımın ciddi bir şekilde planlanması gerektiğini kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi’nin saat 10.45’te başlayan olağanüstü toplantısı saat 17.30 itibarıyla devam ediyor.

