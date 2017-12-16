UBP’Lİ KADINLAR GİRNE’DE “BİRİZ” DEDİ...

ÖZGÜRGÜN: “BATAN KURUMLARIMIZ BUGÜN YATIRIM YAPMA NOKTASINA GELDİ”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, iktidara geldiklerinde batmış durumda olan bir çok kurumun bugün yatırım yapacak konuma geldiğini, bunun UBP kadroları ile başarıldığını söyledi.

UBP, seçim çalışmalarına yönelik bölgelerde başlattığı kadın buluşmalarına Girne ile devam etti. Partinin Girne İlçe Başkanlığı ile Kadın Kollarının organize ettiği etkinlik, Girne Vuni Place Otelde yoğun katılım ile gerçekleşti.

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün de katılıp bir konuşma gerçekleştirdiği etkinliğe ayrıca, seçimlerde UBP adına yarışacak olan Milletvekili adayları, Başbakan Özgürgün’ün annesi Tangör Özgürgün ve partililer katıldı.

Etkinlikte konuşan UBP Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, KKTC’nin UBP ile şahlandığını ve bir kez daha iktidara geleceğini söyledi.

Özgürgün, UBP tarafından ülke için yapılan bir çok projenin tüm partililerin ama en çok kadınların eseri olduğunu vurgularken, kadınların bugün bir kez daha Girne’den güneş gibi parıldadığını ifade etti.

Milletvekili aday kadrolarının büyük bir heyecanla göreve hazır olduğunu belirten Özgürgün, geçtiğimiz 1,5 yılda , bulunan enkazın kaldırılabilecek bir enkaz olmadığını, devletin maaş ödeyebilecek bir durumda olmadığını söyledi.

İktidara geldikleri dönemde çiftçinin,hayvancının, emeklinin ve tüm kesimlerin çok zor bir durumda olduğunu, kamu bankaların ve sigortaların batma noktasına geldiğini ve ülkenin neredeyse elektriksiz kalacak duruma geldiğini vurgulayan Özgürgün, batma noktasından aldıkları kurumların bugün, yatırım yapacak konuma geldiğini ifade etti.

Özgürgün, sağlık sekteründe ve yargı da yaptıkları reformların bugüne kadar yapılmayan reformlar olduğuna işaret ederek, daha bir çok sektörde yaptıkları girişimlerle ülkenin önünü açtıklarını söyledi.

“SEÇİM MANİFESTOMUZDA TABLOLAR İLE ORTAYA KOYACAĞIZ”

Seçim manifestosunda ekonomik tabloların ortaya konarak kamuoyu ile paylaşalıcağına dikkati çeken Özgürgün, UBP’nin partililerinden aldığı güçle 7 Ocak’ta da iktidarına devam edip bu reformları arttırarak ülkeyi hak ettiği noktaya taşıyacağını belirtti.

Özgürgün konuşmasının sonunda : “5 yıl da yaptıklarımızın iki katını yapacak kadrolarımızla 7 Ocak’da halkımızın karşısında olacağız. Biz “Bir’iz ve beraberiz”.UBP kadroları ile KKTC için bir olmaya devam edeceğiz” dedi.

TANGÖR ÖZGÜRGÜN: “VURACAĞINIZ MÜHÜR İLE PROJELER DEVAM EDECEK”

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün annesi Tangör Özgürgün ise “Irkımın Akdeniz’de bir sevinci var” diyerek başladığı konuşmasında, Kıbrıs Türkü’nün geçtiği zor dönemleri anlattı ve bu zor günlerden bir ve beraber olarak, çalışarak bugünlere gelindiğini söyledi.

Ülkede bir çok projenin UBP iktidarları döneminde geldiğine dikkati çeken Özgürgün, partiye vurulacak mühür ile bu projelerin kaldığı yerden devam edeceğini ifade etti.

KELEŞOĞLU: “PARTİMİZ TEK YÜREK”

UBP Girne Kadın Kolları Başkanı Nil Keleşoğlu da etkinliğin başındaki konuşmasında UBP’nin örgütleri ile köklü bir parti olduğunu vurgulayarak , bütün seçimlerde tek yürek olarak çalıştığını söyledi.

Keleşoğlu konuşmasında ayrıca, rahatsızlığı nedeniyle etkinliğe katılamayan 3.Cumhurbakanı ve UBP Onursal Başkanı Derviş Eroğlu’nun eşi Meral Eroğlu’nun mesajını okudu.

Eroğlu,mesajında ülkenin güzel yarınları için güçlü bir UBP iktidarına ihtiyacı olduğunu vurgularken, ülkenin ekonomik olarak kazandığı ivmenin daha da yukarılara taşınması için 7 Ocak’tan sonra var güçleri ile çalıcaklarını söyledi.

Eroğlu, kadınlara mesajında bu amaca ulaşılması için, bütün partililere büyük görevler düştüğünü vurguladı.

Etkinlikte 7 Ocak’ta Milletvekili olarak yarışacak tüm adaylar ilçe ilçe anons edilerek sahneye davet edildi ve partililere tanıtıldı.