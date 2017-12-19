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UBP’Lİ ADAYLAR YENİERENKÖY VE DİPKARPAZ’I ZİYARET ETTİ

UBP’Lİ ADAYLAR YENİERENKÖY VE DİPKARPAZ’I ZİYARET ETTİ

19 Aralık 2017 Salı 14:57
UBP’Lİ ADAYLAR YENİERENKÖY VE DİPKARPAZ’I ZİYARET ETTİ
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) aday ve örgütleri seçim çalışmalarına hız vererek, Yenierenköy ve Dipkarpaz’ı ziyaret etti. 
UBP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, ziyaretlerde İskele İlçe Başkanı ve ada genelinde birçok UBP’li aday, örgütler ve halkla buluştu. 
Ziyaretlere Başbakan Hüseyin Özgürgün ve UBP’li vekillerin gün boyu devam eden Meclis çalışmaları nedeniyle katılamadı.
Başbakan Özgürgün’ün mesajlarını Dipkarpaz halkına ileten adaylar, her UBP iktidarında olduğu gibi yeni dönemde de halkın istek ve ihtiyaçlarını temel alan siyaset güdüleceğini söylediler. 
Ulusal Birlik Partisi’nin büyük bir parti olduğunu anlatan UBP’li milletvekili adayları, UBP’nin her iktidarında olduğu gibi kırsal kesimin hassasiyetlerini gözeterek icraatlarını şekillendireceklerini ifade ettiler.

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