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UBP’den zamlara eleştiri.. “Seçim vaadleri zamlara dönüştü”

Ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi (UBP), yapılan zamları eleştirerek, “seçim meydanlarındaki vaadler, zamlara dönüştü” denildi.

UBP’den zamlara eleştiri.. “Seçim vaadleri zamlara dönüştü”

Ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi (UBP), yapılan zamları eleştirerek, “seçim meydanlarındaki vaadler, zamlara dönüştü” denildi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 15:33
UBP’den zamlara eleştiri.. “Seçim vaadleri zamlara dönüştü”

“ELEKTRİK ZAMMININ ETKİSİ YÜZDE 30’A YÜKSELECEK”

 Ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi (UBP), yapılan zamları eleştirerek, “seçim meydanlarındaki vaadler, zamlara dönüştü” denildi.

UBP Merkez’den yapılan yazılı açıklamada, tüm devlet harçlarına yüzde 45’e varan zamlarla işe başlayan dört parçalı hükümetin her geçen gün halkı cezalandırırcasına zam yaptığı iddia edildi.

Hayatın her alanının zamlarla ateş pahasına çevrildiği ileri sürülen açıklamada, dövizin yükselmesiyle birlikte geçim sıkıntısına düşen insanların akaryakıt ve elektriğe yapılan zamlarla hayatlarının daha da zorlaşacağı kaydedildi.

Açıklamada, üretimin her alanına olumsuz yansıyacak yüzde 14 oranındaki elektrik zammının üretim girdilerinden başlayarak tüketiciye ulaşıncaya kadar geçen süreçte yüzde 30’lara varan artışlarla dayanılmaz boyuta iddia edildi.

PROTOKOLÜN SON DÖNEMİ SESSİZ SEDASIZ İMZALANDI

2016-2018 Mali Protokolü’nün son dönemiyle ilgili imzanın sessiz sedasız atıldığına işaret edilen açıklamada, hükümet ortaklarından birinin konuşmasından dolayı Başbakanın sosyal medya hesabından açıklama yapmak zorunda kaldığı iddia edildi.

Son elektrik zammının kılıfının da yine sosyal medya hesabından duyurulduğu ve 2 yıl zam yapılmaması sonucunda oluşan kaybı karşılamak için zam yapıldığı denilerek faturanın UBP-DP hükümetine kesildiği iddia edildi.

Ulusal Birlik Partisi hükümetinin bu tür fahiş zamlar yapmadan, ülke ekonomisi kaosa sürüklenmeden, yönetim becerisi sergilediğine işaret edilen açıklamada, “Hükümet ortaklarının her cephesinden farklı bir açıklama ile hiç ortak dil kullanamayanların, asgari ücretlilerle dalga geçenlerin, ülkemizin ve halkımızın yararına hizmet üreteceğine yönelik dün olduğu gibi bugün de en küçük bir umut taşımadık taşımamız da mümkün değildir” denildi.

 

Son Güncelleme: 03.05.2018 18:41
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