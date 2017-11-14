Ubp’de Ön Seçim Krizini Pm Çözdü

Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi dün ilk kez “toplanan imzalarla” toplantıya çağrıldı.UBP içerisinde 18 Kasım’da yapılacak aday adaylığı sıralama seçimi “her ilçedeki aday sayınsının yarısı kadar tercih yapılarak” sonuçlandırılacak.UBP’li üyeler Lefkoşa’da 8, Mağusa’da 6, Girne’de 5, İskele’de 3, Güzelyurt’ta 2, Lefke’de bir aday adayına oy verecek.Aday adayları, aday olmak için en yüksek oy alma oranına göre sıralanacak.Kadın adaylar ve kontenjan adaylarına göre, ilçelerdeki tercih sayısında düşme olabilecek.Gençler böyle istediUlusal Birlik Partisi Parti Meclisi, 18 Kasım aday belirleme seçiminin yönteminin nasıl olacağını belirlemek üzere dün olağanüstü toplantıya çağrıldı.Toplantı bazı PM üyelerinin imza toplaması üzerine yapıldı. PM Üyeleri aldıkları kararda, genel seçimde uygulanacak mühür sonrası sistemi 18 Kasım’da uygulayacak.12 bin civarında üye, her ilçedeki aday sayısının yarısı kadar tercih yapabilecek.Kararın alınmasında, UBP içerisindeki gençlerin ciddi etkisi bulunuyor.Eskiler endişeliBu arada, UBP içerisindeki eski vekiller, tabandan gelen tepkiyle liste dışı kalma endişesi taşıyor.Alınan kararda, tercih sayısının artması talebinin en çok eski vekillerden geldiği ancak başarısız olunduğu bilgisi var.18 Kasım Cumartesi yapılacak ön seçim aday sıralama sonuçlarının birçok sürprize gebe olduğu belirtiliyor.