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UBP’de Kurultaya Doğru… Yeni Yönetim Ekim Ayı Sonunda Belirlenecek

UBP’de Kurultaya Doğru… Yeni Yönetim Ekim Ayı Sonunda Belirlenecek

27 Eylül 2018 Perşembe 12:01
UBP’de Kurultaya Doğru… Yeni Yönetim Ekim Ayı Sonunda Belirlenecek

BAŞVURU KABÜLÜ BUGÜN TAMAMLANDI


BAŞKANLIK İÇİN ÖZGÜRGÜN, SUCUOĞLU, TATAR VE ATUN YARIŞACAK


72 KİŞİLİK PARTİ MECLİSİ İÇİN YAKLAŞIK 150 BAŞVURU VAR


Ulusal Birlik Partisi (UBP) yeni yönetimini Ekim ayı sonunda yapılacak kurultayla belirleyecek. Başkanlık için 4 isim, 72 kişiden oluşacak Parti Meclisi için de yaklaşık 150 aday yarışacak. 


Mahalle, köy ve ilçe kongrelerini tamamlayan UBP, 27-28 Ekim tarihleri arasında kurultay yapacak.


Partiden alınan bilgiye göre, kurultay için 20 Eylül’de başlayan adaylık başvuruları bugün saat 10.00 itibarıyla tamamlandı.  Buna göre, UBP Genel Başkanlığı’na aday olan 4 isim var. 


UBP Genel Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün, UBP Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu, UBP Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar ve UBP Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun başkanlık için yarışacak. 


72 kişiden oluşacak Parti Meclisi için başvuruda bulunan yaklaşık 150 aday var. 


KURULTAY İKİ GÜN SÜRECEK….İLK GÜN KONUŞMALAR, İKİNCİ GÜN SEÇİM OLACAK


İki gün sürecek kurultay Lefkoşa’da, Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak. 


Kurultayın ilk ayağı 27 Ekim Cumartesi günü saat 10.00’da başlayacak. İlk günde konuşmalar olacak. 28 Ekim Pazar günü seçim yapılacak. 


Hüseyin Özgürgün, 2013 yılından bu yana UBP Genel Başkanlığı görevinde bulunuyor.

Son Güncelleme: 27.09.2018 15:03
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