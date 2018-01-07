UBP’DE ÇOŞKULU BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Açıklanan seçim sonuçlarına göre seçimi önde götüren UBP’de coşkulu bekleyiş sürüyor.

Çok sayıda UBP’li Lefkoşa Dereboyu’ndaki Genel Merkez’de toplanarak UBP Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün gelmesini bekliyor.



UBP’li bakan ve milletvekilleri de genel merkeze gelerek coşkulu kalabalığın kutlamalarına eşlik ediyor.

Soğuk havaya rağmen genel merkez bahçesinde toplanan coşkulu kalabalığa davul zurnalar da eşlik ediyor. Genel Başkan Özgürgün’ün saat 23.30 sıralarında genel merkeze gelerek açıklama yapması bekleniyor.

UBP Onursal Başkanı ve 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da UBP Genel Merkezi’ne geldi.