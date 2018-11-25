Ubp Yarın “kadına Yönelik Şiddete Karşı Biriz” Yürüyüşü Düzenliyor

Lefkoşa, 25 Kasım 18 : Ulusal Birlik Partisi (UBP) kadına yönelik şiddete dur demek ve bu soruna dikkat çekmek için yarın Lefkoşa’da yürüyüş düzenleyeceğini duyurdu.