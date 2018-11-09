banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92876
ALTIN
212.846
DOLAR
5.4624
STERLİN
7.1338
EURO
6.1968
Sağanak yağmur geliyor
SAĞNAK YAĞMUR GELİYOR
Ormanlık arazide ölü bulundu
ORMANLIK ARAZİDE ÖLÜ BULUNDU
Bet ofiste vurgun​​​​​​​
Bet ofiste vurgun​​​​​​​
Ötüken'de intihar
ÖTÜKEN'DE İNTİHAR
banner282
Flaş Haber
Ötüken'de intihar
Kapat

Ubp Parti Meclisi Toplandı... Tatar: “ubp, Ülke Yönetimine Her Zaman Hazırdır”

“KKTC\'Yİ GELİŞTİRMELİYİZ ÇÜNKÜ KIBRIS\'TA ANLAŞMA UMUDU YOKTUR”

Ubp Parti Meclisi Toplandı... Tatar: “ubp, Ülke Yönetimine Her Zaman Hazırdır”

“KKTC\'Yİ GELİŞTİRMELİYİZ ÇÜNKÜ KIBRIS\'TA ANLAŞMA UMUDU YOKTUR”

09 Kasım 2018 Cuma 14:38
Ubp Parti Meclisi Toplandı... Tatar: “ubp, Ülke Yönetimine Her Zaman Hazırdır”
“KKTC\'Yİ GELİŞTİRMELİYİZ ÇÜNKÜ KIBRIS\'TA ANLAŞMA UMUDU YOKTUR”
Lefkoşa, 9 Kasım 18 : Ana Muhalefet Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) yeni parti meclisi, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar başkanlığında ilk kez toplantısını bugün yaptı.
Toplantıda, kurultay sonrası oluşan parti meclisi üyelere toplantıda üyelere sertifikaları da verildi. 
Toplantının başında yeni parti meclisi üyelerine seslenen UBP Genel Başkanı Tatar, UBP\'nin her zaman ülke yönetimine hazır olduğunu vurguladı. 
Ersin Tatar, partinin zor bir kurultay süreci geçirdiğini ancak başarıyla bu süreci tamamladıklarını belirterek, partide görev yapan başta eski başkan Hüseyin Özgürgün olmak üzere tüm ekibe teşekkür etti.
Tatar, önemli bir sınavı başarıyla tamamlayan UBP\'nin kurultayını tüm kesimlerin yakından izlendiğini ifade ederek, "ülke yönetiminde olmamız bekleniyor" dedi. 
“BÖYLE MALİYE BAKANLIĞI OLAMAZ”
7 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen kurultayda UBP\'nin iradesini ortaya koyduğunu ve sonuca herkesin saygı duyduğunu ifade eden Tatar, şöyle devam etti: 
"Ülkeye, halkımıza ve partimize hizmet için buradayız, bundan sonrası çok çalışmalıyız. Üyelerimize gençlerimize kadınlarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte çok çalışacağız. Ülkede sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz… Memleket gündeminde UBP vardır çünkü UBP her zaman ülkede umuttur.  Yeni ekip yeni oluşum. Ülkede yeni gelişmeler olabilir ama bizim UBP olarak acelemiz yok, ana muhalefet olarak biz üzerimize düşeni yapacağız”
Hükümete de eleştiride bulunan Tatar,  2019 Bütçesi daha görüşülmeden açık verdiğini belirterek, “ Böyle Maliye Bakanlığı olamaz” yorumunda bulundu.
Tatar, “Bütçe görüşmelerinde 21 milletvekiliyle muhalefeti artıracağız. Hükümetin büyük ortaklarının sayısı ancak bizim sayımızı bulabiliyor. Bütçede tüm milletvekillerimizle muhalefeti artıracağız" ifadelerini kullandı.
"KKTC\'Yİ GELİŞTİRMELİYİZ ÇÜNKÜ KIBRIS\'TA ANLAŞMA UMUDU YOKTUR" 
UBP Genel Başkanı Tatar, Kıbrıs konusuna da değinerek, önemli olanın KKTC\'nin gelişmesi ve yüceltilmesi olduğunu vurguladı. 
Rum liderin Kıbrıs konusunda hayal kırıklığı olduğunu ifade eden Tatar, “KKTC\'yi geliştirmeliyiz çünkü Kıbrıs\'ta anlaşma umudu yoktur” dedi.
Tatar, UBP olarak iktidara her zaman hazır ve talip olduklarını da ama ana muhalefet görevini de yerine getireceklerini kaydetti. 
(EMR/FEZ)  FOTOĞRAFLI 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“karagöz-hacivat
“karagöz-hacivat" İsimli Oyun Okullarda Sahneleniyor
Haspolat kavşağının batısında bulunan yaya geçidi iptal
Haspolat kavşağının batısında bulunan yaya geçidi iptal
Sağanak yağmur geliyor
Sağanak yağmur geliyor
Derinya Ve Aplıç Kapıları Açılmaya Hazır.. Burcu: “pazartesi Karşılıklı Geçişler Başlayacak”
Derinya Ve Aplıç Kapıları Açılmaya Hazır.. Burcu: “pazartesi Karşılıklı Geçişler Başlayacak”
Güvercinlik Kavşağı Yakınına Hız Tespit Kamerası
Güvercinlik Kavşağı Yakınına Hız Tespit Kamerası
Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Toplandı
Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Toplandı
LTB: Lefkoşa’da otomatlarda satılan su tüketime uygun
LTB: Lefkoşa’da otomatlarda satılan su tüketime uygun
Lefkoşa Maratonu’nda Kayıtlar 6 Bine Yaklaşıyor
Lefkoşa Maratonu’nda Kayıtlar 6 Bine Yaklaşıyor
Ormanlık arazide ölü bulundu
Ormanlık arazide ölü bulundu
Tc Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, Ktso Yönetimini Kabul Etti
Tc Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, Ktso Yönetimini Kabul Etti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim