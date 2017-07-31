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31 Temmuz 2017 Pazartesi 12:28

Ubp’nin 1 Ağustos Mesajı…

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Dursun Oğuz, Kıbrıs’ın fethinin 446’ncı, Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT)’nin kuruluşunun 59’uncu ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) kuruluşunun 41’inci yıldönümünü kutladı.

Ubp'nin 1 Ağustos Mesajı…
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OĞUZ: “DEVLETİN, KIYMETİNİ BİLEREK, ONU SONSUZA DEK YAŞATMAK VE YÜCELTEREK GELECEK NESİLLERE ULAŞTIRMAK EN KUTSAL GÖREVİMİZDİR”

Lefkoşa, 31 Temmuz 17 : Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Dursun Oğuz, Kıbrıs’ın fethinin 446’ncı, Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT)’nin kuruluşunun 59’uncu ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) kuruluşunun 41’inci yıldönümünü kutladı.

Oğuz, partisi adına yayınladığı 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı mesajında, 1 Ağustos’un Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda özgürce, eşitlik temelinde ve güven içinde mutlu yaşaması için başlatılan ve yıllarca fedakârlıklarla sürdürülen şanlı mücadelesinin destanı olduğunu belirtti.

1571 yılında, Adanın Türkler tarafından fethiyle başlayan tarihi sürecin, TMT ve daha sonra GKK kuruluşları ile Adadaki Türk varlığını güvence altına alarak bugünlere taşındığını ifade eden Oğuz,
TMT ruhunu ve misyonunu taşıyan GKK’nın 41 yılda kat ettiği gelişmelerin, her Kıbrıslı Türk’e gurur verecek bir düzeye ulaştığını belirtti.

Oğuz mesajında şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk tarafı olarak, Adada eşitlik temelinde bir anlaşmaya varmak için, samimi ve olumlu tavır sergilerken, tek hedefimiz 1974 öncesi karanlık günlerin yaşanmayacağı, yeniden bir özgürlük ve egemenlik mücadelesi vermek zorunda bırakılmayacağımız güvenlikli bir gelecektir.

Bilinmelidir ki, Kıbrıs Türkü devlet sahibi bir halktır. Binlerce şehidin kanıyla bugünkü özgürlüğü taçlandırarak elde ettiğimiz bu devletin, kıymetini bilerek, onu sonsuza dek yaşatmak ve yücelterek gelecek nesillere ulaştırmak en kutsal görevimizdir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Kıbrıs’ın fethi ile özgürlük ve varoluş mücadelesinde şehit düşen tüm Mehmetçik, Mücahit ve Mukavemetçilerimize Allah’tan rahmet diler, halkımızın 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramını en içten duygularla kutlarım."

(RU/ÖK)

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