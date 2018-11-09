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Ubp’nin 10 Kasım Mesajı...tatar:”atatürkçü Düşünce Daima Rehberimiz Olacak”

Lefkoşa, 9 Kasım 18 (.): Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 80’inci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Ubp’nin 10 Kasım Mesajı...tatar:”atatürkçü Düşünce Daima Rehberimiz Olacak”

Lefkoşa, 9 Kasım 18 (.): Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 80’inci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

09 Kasım 2018 Cuma 13:24
Ubp’nin 10 Kasım Mesajı...tatar:”atatürkçü Düşünce Daima Rehberimiz Olacak”

Lefkoşa, 9 Kasım 18 (.): Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 80’inci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.
UBP Genel Başkanı Ersin Tatar mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün; sadece Türk Kurtuluş Savaşı’nın baş komutanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, büyük bir devrimci değil, tüm dünyadaki mazlum milletler, emperyalizm karşıtları için bir ışık, bir yol gösterici olduğunu belirtti.
Tatar, İngiliz koloni idaresi altında olmasına rağmen, Kurtuluş Savaşı’na elinden gelen her desteği veren, Atatürk devrimlerini gönüllü olarak uygulayan Kıbrıs Türk halkının Atatürk’ün gösterdiği yoldan ilerleyerek, milli mücadelesini başarı ile verdiğini ve kendi devletini kurduğunu vurguladı.
Tatar mesajında; “10 Kasım, sadece Mustafa Kemal Atatürk’ü anma değil, O’nun en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti’ni geliştirip koruyarak geleceğe taşıma azmimin de tazelediğimiz gündür. Biz, görüyor ve yürekten inanıyoruz ki, Türkiye Cumhuriyeti; sanayisi, ekonomisi, gençliği, üniversiteleri, şehirleri ve yapılan bilimsel çalışmalar ile muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkma konusundaki hedefine doğru emin adımlarla ilerlemektedir” dedi.
Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ü, Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla andı.
Tatar, “Atatürkçü düşünce daima rehberimiz olmaya devam edecek, büyük önderi her zaman kalbimizde ve beyinlerimizde yaşatacağız” dedi.
(YIL/ŞEB)


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