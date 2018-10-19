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Ubp Milletvekili Ve Başkan Adayı Tatar İşadamları Derneği İle Buluştu

UBP MİLLETVEKİLİ VE BAŞKAN ADAYI TATAR İŞADAMLARI DERNEĞİ İLE BULUŞTU

Ubp Milletvekili Ve Başkan Adayı Tatar İşadamları Derneği İle Buluştu

UBP MİLLETVEKİLİ VE BAŞKAN ADAYI TATAR İŞADAMLARI DERNEĞİ İLE BULUŞTU

19 Ekim 2018 Cuma 13:15
Ubp Milletvekili Ve Başkan Adayı Tatar İşadamları Derneği İle Buluştu

UBP MİLLETVEKİLİ VE BAŞKAN ADAYI TATAR İŞADAMLARI DERNEĞİ İLE BULUŞTU

Lefkoşa, 19 Ekim 18 : Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Adayı ve Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar, İşadamları Derneği ile buluştu.

Tatar yaptığı yazılı açıklamaya göre, buluşmada, KKTC ekonomisinin büyüyebilmesi, halkın refahının artabilmesi için yatırıma ve verimliliğin artmasına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Güven ve istikrara ihtiyaç olduğunu da belirten Tatar, reformcu bir zihniyet ve ekonomik mantıkla bir yönetim anlayışının çok önemli olduğunu ifade etti.

Ersin Tatar, bir iktisatçı ve hesap uzmanı olarak bu düşünceleri savunduğunu ve gerekli adımların atılabilmesi için ekibiyle hazır olduğunu söyledi.

(AK/ÖK) FOTOĞRAFLI

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