Ubp Milletvekili Tatar: “rum Yunan Zihniyeti İle Kıbrıs Türkü’nün Güvenliğini, Sosyo- Ekonomik Varlığının Devamını İçeren Bir Anlaşma İmkansız”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar, devam eden Rum-Yunan zihniyeti ile Kıbrıs konusunda Kıbrıs Türkü’nün güvenliğini, sosyo-ekonomik varlığının devamını içeren bir anlaşma yapmanın imkansız olduğunu vurguladı.

Lefkoşa, 6 Temmuz 17 (.): Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar, devam eden Rum-Yunan zihniyeti ile Kıbrıs konusunda Kıbrıs Türkü’nün güvenliğini, sosyo-ekonomik varlığının devamını içeren bir anlaşma yapmanın imkansız olduğunu vurguladı.

Tatar, Rum lider Anastasiadis’in öneri adı altında ortaya koyduklarının asla kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Tatar devam eden Kıbrıs konferansına ilişkin yazılı değerlendirmesinde, Anastasiadis’in oyalama taktiği içinde bulunduğunu, temel hedeflerinin Kıbrıs Türk halkını yıkıma sürükleyecek şekilde garanti sistemini ortadan kaldırmak ve sosyo ekonomik yapısını bertaraf etmek olduğunu görüşmelerin 8’inci gününde ortaya koyduğu önerilerle gözler önüne serdiğini kaydetti.

Tatar, Rum liderin açıkça Türkiye’nin müdahale hakkını içeren garanti sistemi ile Kıbrıs’taki Türk askeri varlığının sıfırlanmasını istediğini, henüz dönüşümlü başkanlığı da kabul etmediğini, görüşebileceğini ifade ettiğini belirtti.

Tatar, “Bir kez daha vurgulamakta yarar görüyorum: Halkımız hiç bir koşulda ve Rum neyi kabul ederse etsin, Türkiye’nin müdahale hakkı ile Türk askerinin sıfırlanmasını kabul etmemektedir. Konuştuğumuz tüm vatandaşlarımız bizlere bunu açıkça ifade etmektedir.Kıbrıs Türk Halkı can ve mal güvenliği için Türkiye’den başka hiç bir güce güvenmez” dedi.

Türk askerinin yerine çok uluslu polis gücü önermenin tarihi gerçeklerle bağdaşmadığını ifade eden Tatar, Rum-Yuna ikilsinin Türkiye’nin garantisinin kaldırılmasını istemenin masum bir davranış olmadığını kaydetti.

Tatar, Cumhurbaşkanı Akıncı ve ekibinin duruşunu netleştirerek, Türkiye’nin garantisi konusundaki Türk tarafının vazgeçilmez tutumunu bir kez daha net olarak ortaya koyması gerektiğini söyledi.

Tatar, Anastasiadis’in diğer konuları görüşmek için peşinen Güzelyurt’u istemesi, 100 bin Rumun geri döneceği toprak tavizi talep etmesinin kötü niyetlerinin bir yansıması olduğunu, Güzelyurt’un artık Türk yerleşim yeri olduğunu ve diğer yerleşim birimlerinden bir farkı olmadığını Anastasiadis’in bilmesi gerektiğini ifade etti.

Tatar, “Bir taraftan mülkiyet konusunu Kıbrıs Türklerinin ellerinde tuttuğu tapuları geçersiz hale getirecek şekilde halletmeye çalışmak diğer yandan da Güzelyurt, Maraş, Güney Mesaya dahil pek çok yerleşim birimimizi istemek Rumların dün hangi noktada ise bugün de aynı noktada olduğunu göstermektedir ve bu yanıtsız bırakılamaz” dedi

Tatar, parlamento, hükümet,sivil toplum kuruluşları ve Cumhurbaşkanlığının bir an önce gereken değerlendirmeleri yaparak, Rum niyetlerine yanıt niteliğinde kararlar alması ve bu değerlendirmeler ışığında Türkiye ile de istişare içinde tüm dünyaya haklardan, devletten, topraklardan ve güvenlikten vazgeçilmeyeceğinin birlikte haykırılması gerektiğini belirtti.

(YIL/ŞEB)