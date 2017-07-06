Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

06 Temmuz 2017 Perşembe 14:54

Ubp Milletvekili Tatar: “rum Yunan Zihniyeti İle Kıbrıs Türkü’nün Güvenliğini, Sosyo- Ekonomik Varlığının Devamını İçeren Bir Anlaşma İmkansız”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar,&nbsp; devam eden Rum-Yunan zihniyeti ile Kıbrıs konusunda Kıbrıs Türkü’nün güvenliğini, sosyo-ekonomik varlığının devamını içeren bir anlaşma yapmanın imkansız olduğunu vurguladı.

Ubp Milletvekili Tatar: 'rum Yunan Zihniyeti İle Kıbrıs Türkü'nün Güvenliğini, Sosyo- Ekonomik Varlığının Devamını İçeren Bir Anlaşma İmkansız”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

Lefkoşa, 6 Temmuz 17 (.): Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar,  devam eden Rum-Yunan zihniyeti ile Kıbrıs konusunda Kıbrıs Türkü’nün güvenliğini, sosyo-ekonomik varlığının devamını içeren bir anlaşma yapmanın imkansız olduğunu vurguladı.

Tatar,  Rum lider Anastasiadis’in öneri adı altında ortaya koyduklarının asla kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Tatar devam eden Kıbrıs konferansına ilişkin yazılı değerlendirmesinde, Anastasiadis’in oyalama taktiği içinde bulunduğunu, temel hedeflerinin  Kıbrıs Türk halkını yıkıma sürükleyecek şekilde garanti sistemini ortadan kaldırmak ve sosyo ekonomik yapısını bertaraf etmek olduğunu görüşmelerin 8’inci gününde ortaya koyduğu önerilerle gözler önüne serdiğini kaydetti.

Tatar, Rum liderin açıkça Türkiye’nin müdahale hakkını içeren garanti sistemi ile Kıbrıs’taki Türk askeri varlığının sıfırlanmasını istediğini,  henüz dönüşümlü başkanlığı da kabul etmediğini, görüşebileceğini ifade ettiğini belirtti.

Tatar, “Bir kez daha vurgulamakta yarar görüyorum: Halkımız hiç bir koşulda ve Rum neyi kabul ederse etsin, Türkiye’nin müdahale hakkı ile Türk askerinin sıfırlanmasını kabul etmemektedir. Konuştuğumuz tüm vatandaşlarımız bizlere bunu açıkça ifade etmektedir.Kıbrıs Türk Halkı can ve mal güvenliği için Türkiye’den başka hiç bir güce güvenmez” dedi.
Türk askerinin yerine çok uluslu polis gücü önermenin tarihi gerçeklerle bağdaşmadığını ifade  eden Tatar,  Rum-Yuna ikilsinin  Türkiye’nin  garantisinin kaldırılmasını istemenin  masum bir davranış olmadığını kaydetti.

Tatar, Cumhurbaşkanı Akıncı ve ekibinin duruşunu netleştirerek, Türkiye’nin  garantisi konusundaki  Türk tarafının vazgeçilmez tutumunu  bir kez daha net olarak ortaya koyması gerektiğini söyledi.

Tatar, Anastasiadis’in diğer konuları görüşmek için peşinen Güzelyurt’u istemesi, 100 bin Rumun geri  döneceği toprak tavizi talep etmesinin kötü niyetlerinin bir yansıması olduğunu, Güzelyurt’un  artık Türk yerleşim yeri olduğunu ve diğer yerleşim birimlerinden  bir farkı olmadığını Anastasiadis’in bilmesi gerektiğini ifade  etti.

Tatar, “Bir taraftan mülkiyet konusunu Kıbrıs Türklerinin ellerinde tuttuğu tapuları geçersiz hale getirecek şekilde halletmeye çalışmak diğer yandan da Güzelyurt, Maraş, Güney Mesaya dahil pek çok yerleşim birimimizi istemek Rumların dün hangi noktada ise bugün de aynı noktada olduğunu göstermektedir ve bu yanıtsız bırakılamaz” dedi

Tatar, parlamento, hükümet,sivil toplum kuruluşları ve Cumhurbaşkanlığının  bir an önce gereken değerlendirmeleri yaparak, Rum niyetlerine yanıt niteliğinde kararlar alması ve bu değerlendirmeler ışığında Türkiye ile de istişare içinde tüm dünyaya haklardan, devletten, topraklardan ve güvenlikten   vazgeçilmeyeceğinin birlikte haykırılması gerektiğini belirtti.

(YIL/ŞEB)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CTP, Ekoloji Ve Çevre Çalıştayı Düzenledi CTP, Ekoloji Ve Çevre Çalıştayı Düzenledi
Cumhurbaşkanı Akıncı, Belediye Başkanlarıyla Biraraya Geldi Cumhurbaşkanı Akıncı, Belediye Başkanlarıyla...
TDP, Sosyalist Enternasyonal Toplantısında Temsil Edildi TDP, Sosyalist Enternasyonal Toplantısında Temsil...
Milli İradeye Saygı Platformu Yarın Akşam TC Büyükelçiliği Önünde Düzenlenecek Etkinliğe Halkı Davet Etti Milli İradeye Saygı Platformu Yarın Akşam TC Büyükelçiliği...
Cumhurbaşkanı Değerlendirme Toplantılarına Devam Ediyor Cumhurbaşkanı Değerlendirme Toplantılarına Devam...
LTB Hamitköy’de Kanalizasyon Çalışmalarına Başladı LTB Hamitköy’de Kanalizasyon Çalışmalarına...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

CTP, Ekoloji Ve Çevre Çalıştayı Düzenledi
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, çevre konusunun son derece politik bir konu...

Haberi Oku