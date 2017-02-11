Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Şubat 2017 Cumartesi 13:25

Ubp Milletvekili Tatar’dan Açıklama

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa milletvekili Ersin Tatar,&nbsp; Rum Meclisi’nin 1950 yılında Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanması için gerçekleştirilen plebisitin yıldönümünde okullarda etkinlik düzenlenmesi yönünde bir karar aldığını söyleyerek, “Bu hayallerinin değişmediğini gösteriyor” dedi.

Ubp Milletvekili Tatar'dan Açıklama
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

“RUM MECLİSİ PLEBİSİTİN YILDÖNÜMÜNÜN OKULLARDA ANILMASINA KARAR VERDİ, RUMLARIN HAYALLERİNİN DEĞİŞMEDİĞİNİ GÖSTERİYOR”

Lefkoşa, 11 Şubat 17 : Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa milletvekili Ersin Tatar,  Rum Meclisi’nin 1950 yılında Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanması için gerçekleştirilen plebisitin yıldönümünde okullarda etkinlik düzenlenmesi yönünde bir karar aldığını söyleyerek, “Bu hayallerinin değişmediğini gösteriyor” dedi.

“Bu olay basite alınamaz ve geçiştirilemez” diyen Tatar, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya “Meclisle ve hükümetle işbirliği içinde buna gereken yanıtı veriniz” çağrısı yaptı.

“ANASTASİADİS MASADA BARIŞ HAVARİSİ KESİLİRKEN PARTİSİ ÖĞRENCİLERİN BEYNİNE ENOSİS’İ YERLEŞTİRMEK İÇİN CİDDİ ADIM ATTI”

Ersin Tatar açıklamasında şunları kaydetti.

“Rum Meclisi, görüşme sürecini takmayarak, Sayın Akıncı’nın Rumlara empatiyle yaklaşımını dinlemeyerek 1950’de kilisenin ve AKEL’in önderliğinde adanın Yunanistan’a bağlanması için gerçekleştirilen plebisitin yıldönümünde Rum okullarında etkinlik düzenlenmesine karar verdi.

Rum lider Nikos Anastasiadis’in partisi DİSİ bu Enosis kararının baş aktörü oldu.

DİSİ söz konusu Enosis kararına Rum Meclis komitesinde ‘evet’ oyu verdi, genel kurulda da çekimser kalarak kararın geçmesini sağladı. Rum lider Nikos Anastasiadis masada barış havarisi kesilirken partisi DİSİ, EOKA terör örgütünün siyasi uzantısı olan ve yeraltında örgütü bulunduğu iddia edilen ELAM ile hareket ederek okul öğrencilerinin beynine Enosis hayalini yerleştirmek için ciddi adım attı.”

“Bu olay basite alınamaz ve geçiştirilemez” diyen Tatar, şunları da ekledi:

“Sayın Akıncı artık gerçekçi davranmalıdır. Bunlara rağmen sessiz kalmak, gereken adımları atmamak Kıbrıs Türk halkına yapılabilecek en büyük kötülüktür. Belli ki Anastasiadis barış yoluna ilerlemeyi değil ELAM ile hareket etmeyi tercih etmektedir. Öyleyse Sayın Akıncı da Meclisimiz ve hükümetimizle işbirliği içinde kendisine gereken yanıtı bir an önce vermelidir.”

(RÇ/HÖ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tüketiciler Derneği’nden Rumlar Ve Ab’ye Çağrı Tüketiciler Derneği’nden Rumlar Ve Ab’ye Çağrı
Haksen “kamuda Yeni Mesai Saatlerini Ve Özel Sektör Çalışanına Yaklaşımı” Eleştirdi Haksen “kamuda Yeni Mesai Saatlerini Ve Özel Sektör...
Taşcı “kıbrıs Türk Toplumunda Avcılık Ve Atıcılık” Adlı Kitabını Bakan Berova’ya Sundu Taşcı “kıbrıs Türk Toplumunda Avcılık Ve...
Kayıp Şahıslar Komitesi, Abd’deki Yeni Dna Analizlerinde Kimliği Tespit Edilen Şahsın Ailesine Geçmişte Yanlış Kalıntı Teslim Edildiğini Açıkladı Kayıp Şahıslar Komitesi, Abd’deki Yeni Dna Analizlerinde...
Kktc Diyabet Derneği’nde "çölyak" Hastalığı Anlatıldı Kktc Diyabet Derneği’nde "çölyak" Hastalığı...
Ykp “askersiz Lefkoşa” İçin “12. Kez Sokağa Çıkılacağını” Bildirdi Ykp “askersiz Lefkoşa” İçin “12. Kez Sokağa...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Tüketiciler Derneği’nden Rumlar Ve Ab’ye...
KKTC Tüketiciler Derneği, Rumlar ve AB Kıbrıs sorununun çözümünü gerçekten istiyorlarsa, Kıbrıs Türk...

Haberi Oku