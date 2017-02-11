Ubp Milletvekili Tatar’dan Açıklama

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa milletvekili Ersin Tatar, Rum Meclisi’nin 1950 yılında Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanması için gerçekleştirilen plebisitin yıldönümünde okullarda etkinlik düzenlenmesi yönünde bir karar aldığını söyleyerek, “Bu hayallerinin değişmediğini gösteriyor” dedi.

“RUM MECLİSİ PLEBİSİTİN YILDÖNÜMÜNÜN OKULLARDA ANILMASINA KARAR VERDİ, RUMLARIN HAYALLERİNİN DEĞİŞMEDİĞİNİ GÖSTERİYOR”

Lefkoşa, 11 Şubat 17 : Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa milletvekili Ersin Tatar, Rum Meclisi’nin 1950 yılında Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanması için gerçekleştirilen plebisitin yıldönümünde okullarda etkinlik düzenlenmesi yönünde bir karar aldığını söyleyerek, “Bu hayallerinin değişmediğini gösteriyor” dedi.

“Bu olay basite alınamaz ve geçiştirilemez” diyen Tatar, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya “Meclisle ve hükümetle işbirliği içinde buna gereken yanıtı veriniz” çağrısı yaptı.

“ANASTASİADİS MASADA BARIŞ HAVARİSİ KESİLİRKEN PARTİSİ ÖĞRENCİLERİN BEYNİNE ENOSİS’İ YERLEŞTİRMEK İÇİN CİDDİ ADIM ATTI”

Ersin Tatar açıklamasında şunları kaydetti.

“Rum Meclisi, görüşme sürecini takmayarak, Sayın Akıncı’nın Rumlara empatiyle yaklaşımını dinlemeyerek 1950’de kilisenin ve AKEL’in önderliğinde adanın Yunanistan’a bağlanması için gerçekleştirilen plebisitin yıldönümünde Rum okullarında etkinlik düzenlenmesine karar verdi.

Rum lider Nikos Anastasiadis’in partisi DİSİ bu Enosis kararının baş aktörü oldu.

DİSİ söz konusu Enosis kararına Rum Meclis komitesinde ‘evet’ oyu verdi, genel kurulda da çekimser kalarak kararın geçmesini sağladı. Rum lider Nikos Anastasiadis masada barış havarisi kesilirken partisi DİSİ, EOKA terör örgütünün siyasi uzantısı olan ve yeraltında örgütü bulunduğu iddia edilen ELAM ile hareket ederek okul öğrencilerinin beynine Enosis hayalini yerleştirmek için ciddi adım attı.”

“Bu olay basite alınamaz ve geçiştirilemez” diyen Tatar, şunları da ekledi:

“Sayın Akıncı artık gerçekçi davranmalıdır. Bunlara rağmen sessiz kalmak, gereken adımları atmamak Kıbrıs Türk halkına yapılabilecek en büyük kötülüktür. Belli ki Anastasiadis barış yoluna ilerlemeyi değil ELAM ile hareket etmeyi tercih etmektedir. Öyleyse Sayın Akıncı da Meclisimiz ve hükümetimizle işbirliği içinde kendisine gereken yanıtı bir an önce vermelidir.”

(RÇ/HÖ)