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09 Mayıs 2017 Salı 10:42

Ubp Milletvekili Tatar: “bu Oyuna Artık Bir Son Verilmeli”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar, Rum tarafının hedefinin Kıbrıs Türk tarafıyla bir anlaşma yapmak değil AB’ye kirli ayak oyunlarıyla tam üye yapılmalarına ek olarak hidrokarbon yatakları konusunda da her türlü gaspla istedikleri anlaşmayı empoze etmek ve kazanç sağlamak olduğunu belirtti.

Ubp Milletvekili Tatar: 'bu Oyuna Artık Bir Son Verilmeli”
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“KIBRIS TÜRK HALKI RUM’A YAMA OLMAYACAK VE HAKLARINI RUM’A YEDİRMEYECEK”

Lefkoşa, 9 Mayıs 17 : Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar, Rum tarafının hedefinin Kıbrıs Türk tarafıyla bir anlaşma yapmak değil AB’ye kirli ayak oyunlarıyla tam üye yapılmalarına ek olarak hidrokarbon yatakları konusunda da her türlü gaspla istedikleri anlaşmayı empoze etmek ve kazanç sağlamak olduğunu belirtti.

Tatar, Rum tarafının “bu nedenlerle görüşme yapar gibi yapıp Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı masada oyalarken arkasından iş çevirdiğini, bildiğini okuduğunu” kaydederek bu oyuna artık bir son verilmesi gerektiğini söyledi.

Ersin Tatar, yazılı açıklamasında, Rum tarafının "yavuz hırsız ev sahibini kovar" misali bir durum yaratmaya çalıştığını ancak buna asla izin verilmeyeceğini, Kıbrıs Türk halkının Rum’a yama olmayacağını ve haklarını Rum’a yedirmeyeceğini de kaydetti.

Ersin Tatar yaptığı yazılı açıklamada, “Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile imzalanan ve Cumhuriyet Meclisi’nde onaylanan anlaşmalar çerçevesinde denizlerde hidrokarbon araştırmaları yaptığını, Rum tarafının bu konuda zerre kadar şikayet hakkı bulunmadığını” ifade etti.

Kıbrıs Türk tarafı ile Türkiye’nin ivedilikle bir değerlendirme sürecine girmesi ve adayı Yunan hegemonyasına sokma peşinde olan Rum-Yunan ikilisine hak ettikleri cevap verilmesi gerektiğini belirten Tatar, “Eğer bunu yapmazsak gelecek nesiller bize hesap soracaktır” dedi.

Tatar, her şeyin denenmiş ve konuşulmuş, Rum’un isteklerinin de ortada olduğunu ifade ederek, “Bizim için 1974 öncesine dönüş, egemenliğimizden, özgürlüğümüzden, güvenliğimizden, ekonomik değerlerimizden, kurduğumuz sosyal yaşantıdan vazgeçmek anlamına gelen bu isteklerinden bir milimetre bile geri adım atmayacakları da açıktır” diye konuştu.

Tatar açıklamasında, el ele gönül gönüle verilirse dünyada hak edilen yerin alınabileceğini ifade ederek “Rum’a umut bağlamaktan artık vazgeçelim, halkımızı kandırmayalım. Gerçekler ortadadır ve halkımız da artık Rum’un anlaşma istemediğini kanıksamıştır. Gerisi halkına hizmet etmek için siyaset yapan biz politikacılara kalmıştır” ifadelerini kullandı.

(AK/GÜL)

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