Ubp Milletvekili Çaluda: “derinya Ve Aplıç Kapıları Eş Zamanlı Açılmalı”

Lefkoşa, 6 Nisan 18 (.): Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefke Milletvekili Aytaç Çaluda, Derinya ve Aplıç sınır kapılarının eş zamanlı açılması gerektiği görüşünü belirtti.



Çaluda yaptığı yazılı açıklamada, UBP olarak gereken koşulların yerine gelmesi durumunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs arasında sınır kapılarının açılmasını öteden beri desteklediklerini, Derinya ve Aplıç kapılarının açılması ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini kaydetti.



Çaluda, Derinya kapısının temmuzda, Aplıç kapısının ise eylül ayında açılacağına ilişkin açıklamalara değinerek, iki farklı tarih açıklanmasının Lefke halkı arasında Derinya kapısının açılacağı ancak Rumların henüz hiçbir şey yapmaması nedeniyle Aplıç kapsının eylül ayında da açılmasının gerçekleşmeyeceği endişesini yarattığını ifade etti.



“HALK, RUM TARAFI APLIÇ’I AÇMAZSA YEŞİLIRMAK KAPISININ KAPATILMASINDA KARARLI”



Halkın talep ve endişelerinin dikkate alınması gerektiğini belirten Çaluda, “ Halkımız, Rum tarafı eğer Aplıç kapısını açmazsa Yeşilırmak kapısının kapatılmasında kararlıdır ve bizler halkımızın bu tepkisini haklı buluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı ve hükümeti halkımızın taleplerini ve kararlılığını dikkate almaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.(YIL/ÖK)