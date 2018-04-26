Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
107015
ALTIN
172.114
DOLAR
4.0658
STERLİN
5.6574
EURO
4.9307
Yıldırım’ı Ağır Ceza çarptı
YILDIRIM’I AĞIR CEZA ÇARPTI
İş kazasında 1 kişi yaralandı
İŞ KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI 
6 kişiyi tutukladı
6 KİŞİ TUTUKLANDI
Sağlık Bakanlığı'ndan uyarı
SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN UYARI
banner256

Ubp Milletvekili Çaluda: “derinya Ve Aplıç Kapıları Eş Zamanlı Açılmalı”

Lefkoşa, 6 Nisan 18 (.): Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefke Milletvekili Aytaç Çaluda, Derinya ve  Aplıç sınır kapılarının  eş zamanlı açılması gerektiği görüşünü belirtti.

Ubp Milletvekili Çaluda: “derinya Ve Aplıç Kapıları Eş Zamanlı Açılmalı”

Lefkoşa, 6 Nisan 18 (.): Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefke Milletvekili Aytaç Çaluda, Derinya ve  Aplıç sınır kapılarının  eş zamanlı açılması gerektiği görüşünü belirtti.

26 Nisan 2018 Perşembe 17:35
Ubp Milletvekili Çaluda: “derinya Ve Aplıç Kapıları Eş Zamanlı Açılmalı”

Lefkoşa, 6 Nisan 18 (.): Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefke Milletvekili Aytaç Çaluda, Derinya ve  Aplıç sınır kapılarının  eş zamanlı açılması gerektiği görüşünü belirtti.

Çaluda yaptığı yazılı açıklamada, UBP  olarak gereken koşulların yerine gelmesi durumunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs arasında sınır kapılarının açılmasını öteden beri desteklediklerini, Derinya ve Aplıç kapılarının açılması ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini kaydetti.

Çaluda, Derinya kapısının temmuzda, Aplıç kapısının ise eylül ayında açılacağına ilişkin açıklamalara değinerek, iki farklı tarih açıklanmasının  Lefke halkı arasında Derinya kapısının açılacağı ancak Rumların henüz hiçbir şey yapmaması nedeniyle Aplıç kapsının eylül ayında da açılmasının  gerçekleşmeyeceği endişesini yarattığını ifade etti.

“HALK, RUM TARAFI APLIÇ’I AÇMAZSA YEŞİLIRMAK KAPISININ KAPATILMASINDA KARARLI”

banner223

Halkın   talep ve endişelerinin  dikkate alınması gerektiğini belirten Çaluda, “ Halkımız,  Rum tarafı eğer Aplıç kapısını açmazsa Yeşilırmak kapısının kapatılmasında kararlıdır ve bizler halkımızın bu tepkisini haklı buluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı ve hükümeti halkımızın taleplerini ve kararlılığını dikkate almaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

(YIL/ÖK)



Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nükleer santrale tepkiler büyüyor...
Nükleer santrale tepkiler büyüyor...
İskele'de korkunç trafik kazası 1 ölü....
İskele'de korkunç trafik kazası 1 ölü....
Trafik Kazası… 60 Yaşındaki Hasan Maraşlı Hayatını Kaybetti
Trafik Kazası… 60 Yaşındaki Hasan Maraşlı Hayatını Kaybetti
Çeler’den İşverenlere: “1 Mayıs’ta Tüm Çalışanlar Tatil Yapsın”
Çeler’den İşverenlere: “1 Mayıs’ta Tüm Çalışanlar Tatil Yapsın”
Meclis Başkanı Uluçay, Erdoğan Tarafından Kabul Edildi
Meclis Başkanı Uluçay, Erdoğan Tarafından Kabul Edildi
“thy’nin Sefer Sayılarını Artırması Konusunda Mutabık Kalındı”
“thy’nin Sefer Sayılarını Artırması Konusunda Mutabık Kalındı”
Gazimağusa’da Geri Dönüşüm Farkındalık Eğitimi
Gazimağusa’da Geri Dönüşüm Farkındalık Eğitimi
Pgm, 2018’in İlk 3 Ayında 104 Yangın Meydana Geldiğini Açıkladı, Vatandaşları Uyardı
Pgm, 2018’in İlk 3 Ayında 104 Yangın Meydana Geldiğini Açıkladı, Vatandaşları Uyardı
“yapıcılıktan Müteahhitliğe” Belgeseli’nin Galası Yapıldı
“yapıcılıktan Müteahhitliğe” Belgeseli’nin Galası Yapıldı
Girne’de Transfer İstasyonu Tanıtıldı… 4 Belediye Faydalanacak
Girne’de Transfer İstasyonu Tanıtıldı… 4 Belediye Faydalanacak

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim