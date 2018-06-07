Ubp Milletvekili Çaluda, Cypfruvex’le İlgili Rapor Konusunda Başsavcılık\'a Başvurdu

ÇALUDA: “RAPOR, CYPFRUVEX’İN ÖNEMLİ MİKTARDA ZARARA UĞRATILDIĞINI BELGELEDİ”

Lefkoşa, 7 Haziran 18 (.): Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Aytaç Çaluda, Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu’nun Cypfruvex’le ilgili raporu konusunda Başsavcılık’a başvuruda bulundu.

Çaluda, raporun Cypfruvex’in önemli miktarda zarara uğratıldığını belgelediği gerekçesiyle bugün saat 11.00’de beraberindeki UBP Milletvekilleri Ersin Tatar ve Hasan Taçoy ile Başsavcılık’a dava dosyaladı.

Çaluda, davayı dosyalaması ardından basına yaptığı açıklamada, raporun, Cypfruvex’in önemli miktarda zarara uğratıldığını belgelediğini ve gerekli kovuşturmanın yapılmasını beklediğini belirterek, konunun takipçisi olacağını söyledi.

“GÜNAH KEÇİSİ YAPILDIĞIM BİR GERÇEK”

Başsavcılık’ın istemiyle Meclis Genel Kurulu’nda dokunulmazlığının kaldırılması için komite kurulmasına karar verildiğini anımsatan Çaluda, şöyle devam etti:

“Meclis’te yaptığım konuşmada da belirttiğim üzere, alnım açık, başım diktir. Savcılığın görüşü altına imza attım. Amacım, zor durumda olan emekçilere yardımcı olmaktı. Ama sırf iş yapmış olmak için günah keçisi yapıldığım bir gerçek.”

İş, kendinin yaptığına gelene kadar soruşturulması gereken birçok konu olduğunu ifade eden Çaluda, Cypfruvex’in de bunlardan biri olduğunu vurguladı.

“SUÇLUYMUŞUM GİBİ ALGI YARATILMASINA İZİN VERMEYECEĞİM”

Kendisinin hiçbir yasa dışı işi olmadığını belirten Çaluda, “Suçluymuşum gibi algı yaratılmasına izin vermeyeceğim” dedi.

4’lü koalisyon hükümetinin muhalefetteyken birçok söz verdiğini, ancak hükümet olunca, “develer dururken, pireler ile uğraşmayı” tercih ettiklerini ileri süren Çaluda, kendilerinin develerle uğraşacak korkularının olmadığını, güç ve cesaretlerinin olduğunu belirtti.

Çaluda, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’a, “halka söz verdiği gibi hükümet ortağı olduğu partilerin yolsuzluklarını” ortaya koyması çağrısı yaptı.

TATAR

UBP Milletvekili Ersin Tatar da, 2012-2013 yılları arasında Aytaç Çaluda’nın, ön izin alınmadan bazı çalışma izinlerinin uzatıldığı gerekçesiyle dokunulmazlığının kaldırılmak istendiğini hatırlatarak, 6 sene önce meydana gelen ve savcılığın işlemi durdurduğu bir konunun Meclis’in gündemine geldiğini kaydetti.

“MESELE KAMUOYU VİCDANI MESELESİDİR”

Konunun nasıl olur da Çaluda milletvekili seçildikten sonra Meclis’in gündemine geldiğini soran Tatar, “Kamuoyu vicdanında bu tutmaz. Mesele kamuoyu vidanı meselesidir. Bu memlekette büyük yolsuzluk ve büyük olaylardan bahsedilmektedir. Eğer gerçekten irade varsa o büyük olayların üzerine gidilsin. Biz de bu memlekette yasamanın da, yürütmenin de, yargının da bu olayların üstesinden gelebileceği yönündeki iradenin ortaya çıkmış olduğunu görelim” dedi.

Çaluda’nın eylemine destek verdiğini ifade eden Tatar, Cypruvex hakkında Başsavcılık’a sunulan dosya konusunda Çaluda’ya destek olduklarını sözlerine ekledi.

TAÇOY: "BULGULAR ÖNEMLİ"

UBP Milletvekili Hasan Taçoy da, Çaluda’ya bir icraatı nedeniyle savcılık kanalıyla bir suç duyurusu geldiğini anımsatarak, bu icraatın nasıl yapıldığı ve nereden ortaya çıktığı konusundaki bulguların çok önemli olduğunu vurguladı.

Taçoy, ülkede yargı yolunun açılmasına karşı olmadıklarına dikkat çekerek, “Eğer bir olayda iki tane suç unsuru varsa ve bir tanesi yapılan yasalarla giderilmişse, ancak benzeri suç olan diğeri için yasal düzenleme yapılmadıysa ve bir kişi o konuda manidar ediliyorsa, bu çok daha farklı bir olaylara yol açar” dedi.

“ÜLKEDE SORUŞTURULMASI GEREKEN ÇOK KONU VAR”

Ülkede soruşturulması gereken çok konu olduğuna dikkat çeken Taçoy, kendilerinin gündeme getirdiği bazı hususlar olduğunu anımsattı.

Bütçe görüşmelerinde ortaya attıkları hayali ihracatı ve suni gübre konularına hâlâ cevap alamadıklarını ifade eden Taçoy, mahkeme kararı olmasına rağmen, çıkan kararın hâlâ uygulamaya konulmadığını ileri sürdü.

Bunun gerçek anlamıyla araştırılması gereken elzem bir konu olduğuna işaret eden Taçoy, şöyle devam etti:

“ADALET MUHAKKAK YERİNİ BULUR, ADALET BİZİM GÜVENCEMİZDİR”

“Bunları ortadan kaldırmak için bir kişiye böyle bir suç atılmak istenmesi suçların en büyüğüdür. Yargı yolu açılsın, Çaluda yargılansın, ben kendisinin temiz olduğuna inanıyorum. Bu konuda kendisine destek veriyorum. Devletin araştırması gereken işlerin üzerine gitmesi gerekirken, böyle basit bir konuyla uğraşması ayıpların dik alasıdır. Adalet muhakkak yerini bulur, adalet bizim güvencemizdir.”

Taçoy, Başsavcılık’a dosyalanan davanın araştırılmasını isteyerek, konun takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.

(TUĞ/GÜL) FOTOĞRAFLI

Haber: Tuğçe Ülkü Aydın - Fotoğraf: Erol Uysal