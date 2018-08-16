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Ubp Milletvekili Atun İle Yeniboğaziçi Ve Serdarlı Belediye Başkanları Gazimağusa Belediye Başkanı Arter’i Ziyaret Etti

Lefkoşa, 16 Ağustos 18 : Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, bugün Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ve Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım ile makamında görüşme yaptı. Görüşmede, döviz kurlarının yükselişinden dolayı yaşanan krizle ilgili görüş alışverişinde bulunulurken, belediyeler arasında işbirlikleri ve çalışmalar da konuşuldu.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Gazimağusa...

Ubp Milletvekili Atun İle Yeniboğaziçi Ve Serdarlı Belediye Başkanları Gazimağusa Belediye Başkanı Arter’i Ziyaret Etti

Lefkoşa, 16 Ağustos 18 : Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, bugün Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ve Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım ile makamında görüşme yaptı. Görüşmede, döviz kurlarının yükselişinden dolayı yaşanan krizle ilgili görüş alışverişinde bulunulurken, belediyeler arasında işbirlikleri ve çalışmalar da konuşuldu.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Gazimağusa...

16 Ağustos 2018 Perşembe 16:58
Ubp Milletvekili Atun İle Yeniboğaziçi Ve Serdarlı Belediye Başkanları Gazimağusa Belediye Başkanı Arter’i Ziyaret Etti

Lefkoşa, 16 Ağustos 18 : Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, bugün Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ve Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım ile makamında görüşme yaptı. Görüşmede, döviz kurlarının yükselişinden dolayı yaşanan krizle ilgili görüş alışverişinde bulunulurken, belediyeler arasında işbirlikleri ve çalışmalar da konuşuldu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Gazimağusa milletvekili ve eski Bakan Sunat Atun ve Yeniboğaziçi ve Serdarlı Belediye başkanları ile zaman zaman görüştüklerini ancak seçimden sonra ilk kez bir araya geldiklerini ifade etti.
İçinde bulunulan günlerde her ortamda ekonominin konuşulduğunu, döviz konusuyla ilgili 8 yıla yakın Ekonomi Bakanlığı görevinden dolayı Sunat Atun’un görüşlerinin kendileri için önemli olduğunu ifade eden Başkan Arter, sıkıntılı günlerin çok sürmeden geçmesini diledi. Başkan Arter, Gazimağusalı olarak UBP kurultayında genel başkanlığa aday olan Sunat Atun’a başarılar diledi.
Belediyenin açıklamasına göre, UBP Milletvekili Sunat Atun, belediye başkanlarına başarılar dilerken, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ve Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım da çalışmalarıyla ilgili bilgi vererek, Arter’e teşekkür ettiler.
(AK/ÖK) FOTOĞRAFLI
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