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Ubp’li Kadınlardan “kadına Yönelik Şiddete Karşı Biriz” Yürüyüşü…

Lefkoşa, 26 Kasım 18 : Ulusal Birlik Partisi “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Biriz” sloganıyla yürüyüş düzenledi.

Ubp’li Kadınlardan “kadına Yönelik Şiddete Karşı Biriz” Yürüyüşü…

Lefkoşa, 26 Kasım 18 : Ulusal Birlik Partisi “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Biriz” sloganıyla yürüyüş düzenledi.

26 Kasım 2018 Pazartesi 17:24
Ubp’li Kadınlardan “kadına Yönelik Şiddete Karşı Biriz” Yürüyüşü…

Lefkoşa, 26 Kasım 18 : Ulusal Birlik Partisi “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Biriz” sloganıyla yürüyüş düzenledi.

Kadına yönelik şiddete dur demek ve bu soruna dikkat çekmek için düzenlenen yürüyüşe kadın kolları ve gençlik kolları da destek verdi. Yürüyüş öncesinde UBP Genel merkezi önünde Milletvekili İzlem Gürçağ, Genel Sekreter Hasan Taçoy ve Genel Başkan Ersin Tatar açıklama yaptı.

GÜRÇAĞ

UBP Milletvekili İzlem Gürçağ, konuşmasında, ailenin çocuklar için rol model oluşturduğunu, çocukların ev hayatında yaşadıklarını ve deneyimlediklerini ileriki yaşamına ve hayat arkadaşına uyguladığını ifade etti.

Eğitimin ailede başlayıp okulda devam eden bir süreç olduğuna dikkat çeken Gürçağ, Çalışma Bakanlığına da bu konuda görevler düştüğünü hatırlattı.

Gürçağ, herkese sevgi, saygı ve ilimin yetiştirdiği çocuklar nasip olmasını diledi.

TAÇOY

UBP Genel Sekreteri Hasan Taçoy da, yaşamın her alanında şiddete karşı durmak, şiddet uygulayanları toplumun dışında tutmak gerektiğini ifade ederek, her şekilde şiddete karşı olduklarını kaydetti.

Taçoy, şiddete karşı “eğitimleri çocuk yaşta başlatmak hepimizin görevidir” ifadelerini kullandı.

TATAR

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, kadına yönelik şiddet konusunda Devletin de gereğini yapmasıyla daha önce yaşanan acı olayların tekrarlanmayacağını ifade etti.

Tatar, toplum olarak geçmiş olaylardan büyük yaralar alındığını ve Kıbrıs Türkünün bunlarla anılmayı hak etmediğini söyledi.

Tatar, yürüyüşe katılan tüm bayanlara teşekkür ettiğini belirterek, bu hassasiyeti tüm toplumla paylaştıklarını, KKTC’de huzurlu ve şiddetsiz günlerin geleceğine inandığını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından UBP’li kadınlar alkışlarla Dereboyu’ndaki “Pronto Çemberi”ne yürüdü. 15-20 dakikalık farkındalık eyleminin ardından etkinlik sona erdi.

(RU/ÖK) FOTOĞRAFLI
 


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