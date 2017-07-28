Ubp Lefkoşa Milletvekili Tatar: “atamayı Onayladığım Doğru Bulduğum Yönündeki Haberler Gerçeği Yanstımıyor”

Lefkoşa, 28 Temmuz 17 : Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar, Sayıştay Başkanı’nın eşinin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na Özel Kalem Müdürü olarak atanmasını onayladığı, doğru bulduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Ersin Tatar konuyla ilgili yazılı açıklamasında “Devletin makamlarına atanacak kişiler konusunda en küçük bir sıkıntı yaratılmaması, herhangi bir spekülasyona, iltimas yapıldığı iddiasına yol açılmaması görüşünde olduğunu” kaydetti.

Tatar, bir muhabirinin kendisini arayarak Sayıştay Başkanı’nın eşinin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na Özel Kalem Müdürü olarak atanmasına ilişkin görüşlerini sorduğunu ancak verdiği yanıtların gazeteye sanki bu atamayı onaylıyormuş gibi yansıtıldığını ifade etti.

KKTC’de müdürlüklere nasıl atama yapılacağının yasalarla belirlendiğine işaret eden Tatar, “Ne var ki bu atamalar yapılırken en küçük bir sıkıntı yaratılmaması, herhangi bir spekülasyona, iltimas yapıldığı iddiasına yol açılmaması da Devletimiz ülkemiz için başlıca gözetilmesi gereken konulardan biridir görüşündeyim. Dolayısı ile gerek ilgili Bakanlar, Başbakan ve Cumhurbaşkanı atamalarda hassas olmalıdır” dedi.

Tatar, “Kıbrıs Türk Halkı büyük bir özlem ve taleple ülkesinin doğru ve iyi idare edilmesini, kamunun etkin ve verimli çalışmasını, hak edenin hak ettiği yere gelmesini, açık, hesap sorulan, hesap verilen bir idarenin kökleştirilmesini talep etmektedir. Bunları bilmemek, duymazdan görmezden gelmek siyasi partiler ve hele hele Devletin mali denetimini yapan makamları için ciddi sıkıntılar yaratır” ifadelerini de kullandı.

(DOĞ/GÜL)