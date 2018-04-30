Ubp Lefkoşa Kadın Kolları Anneler Günü Çerçevesinde Khyd Yararına Kermes Düzenleyecek

Lefkoşa, 30 Nisan 18 : Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Kadın Kolları, “Anneler Günü” çerçevesinde, Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) yararına kermes düzenliyor.
3 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek kermes, Lefkoşa Atatürk Meydanı’nda (Sarayönü) 09.00-16.00 saatleri arasında yer alacak.
UBP Kadın Kolları Başkanı Nükte Olgun yazılı açıklamasında, kermeste ev yapımı yiyeceklerin yanı sıra giyecek ve çeşitli hediyelik eşyaların da satışa sunulacağını kaydetti.
(ÖZ/HA)
3 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek kermes, Lefkoşa Atatürk Meydanı’nda (Sarayönü) 09.00-16.00 saatleri arasında yer alacak.
UBP Kadın Kolları Başkanı Nükte Olgun yazılı açıklamasında, kermeste ev yapımı yiyeceklerin yanı sıra giyecek ve çeşitli hediyelik eşyaların da satışa sunulacağını kaydetti.
(ÖZ/HA)