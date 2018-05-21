Ubp Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Sertoğlu Kentin Rutin Sorunlarının Bile Halledilemediğini Savundu: “ 2 Yılda Sorunlar Bitecek”





Lefkoşa, 21 Mayıs 18 : Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Belediye Başkan adayı Hasan Sertoğlu, Lefkoşa’da en temel belediyecilik hizmetlerinin bile verilmediğini belirtti ve “Belediye Sarayı’nda oturmakla Lefkoşa gibi bir kentin sorunlarını çözemezsiniz. Biz caddeye, sokağa inecek, vatandaşa kulak vererek rutin işleri, sorunları 2 yıl içinde halledeceğiz” dedi.Sertoğlu’nun seçim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Hasan Sertoğlu bu sabah Haber Kıbrıs’a konuk oldu ve Hüseyin Ekmekçi’nin sorularını yanıtladı.Sertoğlu, Lefkoşa’nın bugün için en fazla göze batan sorunun temizlik olduğuna dikkati çekti ve “ bu çağda bu olanaklara sahip olunurken Lefkoşa için büyük projelerimizi konuşmamız gerekirken temizlik sorununu konuşmamız Lefkoşa’nın ne kadar hizmetten yoksun kaldığının göstergesidir “ diye konuştu.UBP Lefkoşa Belediye Başkan adayı Sertoğlu, “yolların, kaldırımların perişan durumda olduğu bir kentten söz edilmesinin kabul edilemez” olduğunu da ifade etti ve şunları söyledi:“ Dört yıllık görev sürem sonunda bunlar artık konuşulmayacak. Konuşuluyorsa aday olmayacağım. Lefkoşa başkenttir. Devlet katkısı çok artmıştır. Su parasından önemli kazanç sağlanmaktadır. Lefkoşa’nın borcu ödenir ve rahatlıkla yatırım da yapılır”.Programda izleyicilerden gelen soruları da yanıtlayan Hasan Sertoğlu, kendisinin çağrısı üzerine Belediye Başkanı’nın Lefkoşa’nın borcunu 177 milyon TL olarak açıkladığını ancak iki Belediye Meclisi üyesinin resmi belgelerle yaptıkları açıklamalarla borcun 191 milyon olduğunu gözler önüne serdiğini kaydetti.SERTOĞLU: “HALKA GERÇEKLERİN SÖYLENMESİ GEREK”UBP Lefkoşa Belediye Başkan adayı bir başka soru üzerine de, belediyeye 10 yıl daha kadrolu istihdam yapılmaması gerektiğini, kendisinin istihdam değil Lefkoşa’nın sorunlarını çözmek için belediye başkanı olacağını, gerekmesi halinde bir yıl sözleşmeli personel alımına gideceklerini vurguladı.“Devlette müşavir olayı bitti, bitiyor, belediyede hala iş verilmeyen personel var. Böyle bir şey olamaz” diyen Sertoğlu, kendi döneminde işini yapan hiç kimseyle asla uğraşılmayacağını, partizanlık ya da adam kayırma yönüne asla gitmeyeceklerini ifade etti.Haspolat ve Hamitköy’ün sorunlarını bildiğini belirten Hasan Sertoğlu, buraların rutin sorunlarının da iki yıl içinde geride kalacağını, Haspolat’a düğünler için de kullanılabilecek bir tesis kazandıracaklarını açıkladı.Sertoğlu, Lefkoşa’nın yaşanabilir, yolları, kaldırımları, parkları ile yem yeşil, pırıl pırıl bir kent olması, kültürel, sanatsal etkinliklerinin yeterli seviyeye gelebilmesi için hazırladıkları projeleri propaganda döneminin başlaması ile birlikte halkla paylaşacaklarını da söyledi.Sertoğlu mezbaha ile ilgili bir soruyu yanıtlarken ise şöyle konuştu:“Mezbaha 5 yıl önce bitti. Sonra kaderine terk edildi. Ne vakit ki ben mezbahayı açacağımı söylemeye başladım alel acele mezbahayı tekrardan ele alıp bitirmeye çalışıyorlar. 4 tane de adam aldılar. Bitirsinler ve biz de gelince işletelim. Halkımız, kasaplarımız sağlıklı koşullarda kesilmiş, modern şekilde buzluklara konulan ve dağıtılan et yesin.”UBP Lefkoşa Belediye Başkan adayı, Lefkoşa’nın sorunlarını ve bunları nasıl çözebileceğini iyi bildiğini, iş dünyasından geldiğini, uzun yıllardır yöneticilik yaptığını da ifade etti ve “ sokak köpekleri, havyan barınağı sorununu da halledeceğiz. Hayvanları barınağa alıyorlar, hayvanlar aç kalıyor. O hayvanları sokağa bıraksanız daha iyi. Hiç olmazsa yiyecek bir şey bulabilirler” dedi.Lefkoşa’da çok plansız programsız şeyler de yapıldığını ifade eden Hasan Sertoğlu, “ DEVPA Market önüne esas projede olmayan bir çember eklendi. Eklenmesin demiyorum ama öyle bir şey yaptılar ki şimdi de o bölgede bulunan yüzlerce aile Gazimağusa istikametine doğru yola çıkamıyor. Burada anlatmak istediğim şudur, her şeyi planlı programlı götürmek, etraflı düşünmek lazımdır” diye konuştu.(AK/HÖ)