Ubp Lefke Milletvekili Çaluda Milletvekillerine, Dokunulmazlığının Kaldırılması İçin “evet” Oyu Kullanmaları Çağrısı Yaptı





ÇALUDA: ”DOKUNULMAZLIĞIMIN KALDIRILMASINA ‘EVET’ DİYECEĞİM, TÜM MİLLETVEKİLLERİNE DE ‘EVET’ OYU KULLANMALARI ÇAĞRISINDA BULUNUYORUM”Lefkoşa, 12 Ekim 18 (.): Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefke Milletvekili Aytaç Çaluda, Cumhuriyet Meclisi’nde dokunulmazlığının kaldırılması için yapılacak oylamada “evet” oyu kullanacağını belirterek, tüm milletvekillerine de bu yönde oy kullanmaları çağrısı yaptı.UBP Milletvekili Aytaç Çaluda yazılı açıklama yaparak, “Milletvekili dokunulmazlığımın kaldırılmasına ‘evet’ diyeceğim ve tüm milletvekillerine de ‘evet’ oyu kullanmaları çağrısında bulunuyorum.”dedi.Çaluda, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü görevinde iken çalışana ve işverene kolaylık olsun diye imza attığı evrakların yasalara ve Savcılık görüşüne uygun olduğunu, siyasi amaçlı şikayetler nedeniyle dokunulmazlığının kaldırılmak istendiğini” savundu.Çaluda, her hangi bir siyasi veya maddi çıkar sağlamasının söz konusu olmadığını vurguladı.Çaluda’nın konuya ilişkin açıklaması şöyle:“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi’nde Kıbrıs Türk halkı adına vekillik yapmak kutsal ve onurlu bir görevdir. Gerek bürokrasi yaşantımda gerekse şu andaki görevimde Anayasa ve yasalarımıza bağlı kalmak, halkımızın hak ve menfaatlerini gözetmek benim için esas teşkil etmiştir ve etmektedir.Kamuoyumuza da yansıdığı üzere 5 yıl önce sona eren Çalışma Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü görevim sırasında tamamen yasalara, savcılık görüşüne uygun olarak, sırf çalışana ve işverene kolaylık olsun diye imza attığım bir kısım evraktan dolayı 5 yıl sonra yapılan siyasi amaçlı şikayetler üzerine milletvekilliği dokunulmazlığımın kaldırılması istenmektedir.Tekrar vurgulamakta fayda görüyorum; polis raporunda da belirtildiği üzere bu şikayet tamamen siyasi amaçlıdır, her hangi bir maddi veya siyasi çıkar sağlamamam söz konusu değildir. 5 yıl boyunca benim dokunulmazlığım yokken susanlar ben milletvekili seçildikten sonra siyasi amaçlı olarak harekete geçmişlerdir. Sorun değildir. Siyasi amaçlı da olsa ben bu sorunu aşacağım.Daha önce de ifade ettiğim üzere alnım açık başım diktir. Dolayısı ile hukukçum ve çevremle yaptığım istişareler sonucu Cumhuriyet Meclisi’nde dokunulmazlığımın kaldırılması için yapılacak oylamada ‘evet’ oyu kullanmaya karar vermiş bulunuyorum. Tüm milletvekillerimize de ‘evet’ oyu kullanmaları çağrısında bulunuyorum.“UMARIM, BU SÜREÇ ÖRNEK OLUR VE SAVCILIKTA BEKLETİLEN TÜM DOSYALAR İŞLEME GİRER”Umarım, bu süreç örnek olur ve savcılıkta siyasilerle ilgili olarak bekletilen tüm dosyalar işleme girer, dokunulmazlıklarının kaldırılması gerekenler varsa olumlu oy kullanarak dokunulmazlıklarının kaldırılmasını sağlar ve herkes hukuk önünde hesabını verir. Ben öyle yapacağım. Hukuk önünde hesabımı verecek, savunmamı yapacak ve inanıyorum ki en kısa süre içinde suçsuzluğumun teslim edilmesi ile halkımızın karşına çıkacağım. Bu vesile ile bir kez daha çok değerli halkımıza en derin saygılarımı sunarım”(YIL/ÖK)