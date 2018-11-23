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Ubp, Ktmmob’den Emirnameyle İlgili Görüş İstedi

Lefkoşa, 23 Kasım 18 : Ulusal Birlik Partisi (UBP), KTMMOB’den Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi bölgesi emirnamesi hakkında görüş istedi.

Ubp, Ktmmob’den Emirnameyle İlgili Görüş İstedi

Lefkoşa, 23 Kasım 18 : Ulusal Birlik Partisi (UBP), KTMMOB’den Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi bölgesi emirnamesi hakkında görüş istedi.

23 Kasım 2018 Cuma 16:22
Ubp, Ktmmob’den Emirnameyle İlgili Görüş İstedi

Lefkoşa, 23 Kasım 18 : Ulusal Birlik Partisi (UBP), KTMMOB’den Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi bölgesi emirnamesi hakkında görüş istedi.

UBP’den verilen bilgiye göre, UBP Genel Sekreteri Hasan Taçoy başkanlığındaki UBP Şehircilik ve Çevre Komitesi “imar ve emirname”  konularını görüşmek üzere KTMMOB’yi ziyaret etti.

Taçoy, Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi bölgesi emirnamesi hakkında KTMMOB’nin görüşlerini almaya geldiklerini, ülkenin teknik danışmanlık alabileceği yegane bir kurum olan Birliği ziyaretten memnun olduklarını belirtti.

UBP Şehircilik ve Çevre Komitesi Başkanı Ersan Saner de, 1989 yılında yürürlüğe giren 55/89 sayılı “İmar Yasasının” iki yıl içerisinde Ülkesel Fiziki Plan’ın yapılmasını öngördüğünü, bu çalışmanın 2012’de UBP iktidarı döneminde tamamlandığını ve 1989 yılından tam 26 yıl sonra yine UBP iktidarı döneminde yasallaştığını anımsattı.

Ülkede var olan 7 adet emirnameden hiçbirinin Ulusal Birlik Partisi iktidarları döneminde yayınlanmadığını, sadece halkın önünü açmak için halkın yararına iyileştirmeler ve düzenlemeler yapıldığın ifade eden Saner, şöyle devam etti:

“İçişleri Bakanlığı, Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi bölgelerini kapsayan bir emirname hazırlayıp 19 Kasım 2018 tarihinde halkın bilgisine sunmuştur.

Toplantıda Sayın Bakan, bu emirname sunumunun bir taslak olarak yapıldığını, halkın görüş ve önerilerinin Bakanlık için önemli olduğu ifade etmiştir. Konu ile ilgili yaptığımız ön araştırmada yayınlanan haliyle emirname ile ilgili Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Kıbrıs Türk Mimarlar Odası ve Kıbrıs Türk İnşaat Mühendisleri Odası’ndan İçişleri  Bakanlığımızın  herhangi bir görüş talebinde bulunmadığı görülmüştür. 

Partimiz, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini, ülkemiz gelişimine teknik katkı sağlayan ve bünyesinde bulundurduğu profesyonel meslek grupları sayesinde ülkemizin planlanmasında, görüşünün mutlak alınması gereken bir sivil toplum örgütü olarak gözlemlemektedir.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi emirnamesi ile ilgili KTMMOB ve bağlı odalarının teknik görüş ve önerilerinin sizin başkanlığınız vasıtası ile en kısa zaman dilimi içerisinde partimize bildirilmesini rica eder, koordineli işbirliğimizin devamını arzularız.”

Saner, bu çerçevede emirname dosyasını KTMMOB Başkanı’na takdim etti.

Açıklamaya göre, KTMMOB Başkanı Aysal da, UBP’nin verdiği dosyanın en kısa sürede bağlı odalara iletilip teknik raporun Ulusal Birlik Partisi ve kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

(EMR/ YIL)

 

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