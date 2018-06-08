Ubp Güzelyurt’ta Tanıtım Şöleni Düzenlendi

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Lefkoşa, 8 Haziran 18 (.): Ulusal Birlik Partisi (UBP) Güzelyurt Belediye Başkan adayı Mahmut Özçınar ve Belediye Meclis Üyesi adayları için tanıtım şöleni düzenlendi.

Güzelyurt Festival Parkı Amfi Tiyatroda yer alan etkinliğe, UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, 3. Cumhurbaşkanı Deriş Eroğlu, UBP Güzelyurt İlçe Başkanı Menteş Gündüz, UBP Genel Sekreteri Dursun Oğuz, bazı UBP’li milletvekilleri ile davetliler katıldı.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, İlçe Başkanı Menteş Gündüz’ün konuşmasıyla başlayan etkinlikte, UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün ve 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu birer konuşma yaparak, Güzelyurt’un gelişiminin devamı için Mahmut Özçınar ve ekibine destek istedi.

GÜNDÜZ

UBP İlçe Başkan Menteş Gündüz, Özçınar ve ekibinin bugün KKTC’de en fazla projeye imza atan, gerek TC’den, gerekse AB’den en fazla katkı alan belediye başkanı olduğunu söyledi.

Özçınar’ın Türkiye ve Avrupa’da birçok temsiliyette bulunan donanımlı ve tecrübeli bir belediye başkanı olduğuna işaret eden Gündüz, Güzelyurt Belediyesi’nin şu anda altyapısı konuşulmayan, borcu olmayan, istihdam fazlası bulunmayan bir belediye olduğunu kaydetti.

Özçınar’ın koyduğu hedefleri gerçekleştirdiğini ve yapmaya devam ettiğine işaret eden Gündüz, başkanın yanında bulunacak meclis üyelerinin de olmazsa olmaz olduğunu belirtti.

ÖZÇINAR: “ÇALIŞMAYI SEVİYORUM, VEFALIYIM”

Mahmut Özçınar da “Çalışmayı seviyorum, vefalıyım, hizmet etmeyi seviyorum, insanları seviyorum, o yüzden yeniden adayım” diyerek, yaşanabilir bir kent yaratmak için Güzelyurt’ta birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Kendisine yapılan “Özçınar ne yaptı” eleştirilerini de yanıtlayan Özçınar, bugüne kadar hayata geçirilen projeleri anlattı.

Güzelyurt Belediyesi’nin hayata geçirdiği en önemli projelerden birinin arıtma tesisi olduğunu ifade eden Özçınar, tesisin kapasitesinin artırılması ve suyun geri dönüşüm olarak tarımsal amaçlı kullanılması için 100 bin tonluk 7.5 milyon Euro değerindeki havuz projesine Avrupa Birliği’nin onay verdiğini vurguladı.

Özçınar, bu projenin ülkede tek olduğunu da söyledi.

Geçtiğimiz Nisan ayı içerisinde ülkede tek örneği bulunan Kent Müzesi-Sergi Salonu, Kalkanlı Şube Binası, Kitap Cafe’nin açılışlarını gerçekleştirdiklerini anlatan Özçınar, vatandaşa daha çağdaş hizmet verilmesi amacıyla projesi hazırlanan yeni merkez belediye binasının temellerinin de atıldığını ifade etti.

Özçınar, Güzelyurt Belediyesi’nin insan odaklı, katılımcı, çevre dostu olarak yapılan tüm projelerle engelli dostu olduğunu ifade etti.

“Güzelyurt’ta yapılacak çok işimiz var” diyen Özçınar, kentin her geçen gün büyüdüğünü ve geliştiğini belirtti.

Mahmut Özçınar, yeni dönemde en çok önem verdiği çalışmalardan birinin de toplu konut projesi olduğuna vurgu yaparak, sosyal konut projesinde mülkiyet sorununun çözüldüğünü, bu projenin bölgede süren iç göçü önleyeceğine olan inancını belirtti.

KENT PARK PROJESİ

Mahmut Özçınar, yapımı etaplar halinde devam eden Kent Park projesinin 400 dönümlük bir arazi içerisine yerleştirildiğini ve bu kapsamda yürüyüş, bisiklet yolları, çocuk oyun grupları, oturma bankları gibi unsurların yer alacağını da paylaştı.

Özçınar ayrıca, 2018-2022 yıllarında yapılacak yeni projelerini de anlattı.

EROĞLU

3. Cumhurbaşkanı ve UBP Onursal Bakanı Derviş Eroğlu da konuşmasında, Mahmut Özçınar’ın çalışmayı seven, Güzelyurt sevdalısı biri olduğunu ifade ederek, Özçınar ve ekibinin yaptıklarının ortada olduğunu söyledi.

Seçmenin sandığa gitmesi çağrısında bulunan Eroğlu, Özçınar’a destek verirken, Özçınar’ın projelerinin hayat geçirebilmesi için meclis üyelerine de aynı desteğin gösterilmesini istedi.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ın deneyim ve tecrübeleriyle Türkiye’deki belediyelerle sıcak ilişkiler kurduğuna işaret eden Eroğlu, ülkelerin birbirini tanıması, tecrübe ve bilgi paylaşımı açısından kardeşlik ilişkilerinin önemini vurguladı.

ÖZGÜRGÜN

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün ise Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ın kente çok değerli yatırımlar yaptığını belirterek, yeni dönem projeleri için Özçınar’a başarı diledi.

(TUĞ/GÜL) FOTOĞRAFLI