Ubp Genel Sekreteri Oğuz Mesaj Yayımladı



Lefkoşa, 29 Ekim 18 (.): UBP Genel Sekreteri Dursun Oğuz, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Oğuz, mesajında, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Türk Milletinin kahramanlıklarıyla yazılan destan olan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 95. yılını milletçe duygu ve inanç birliği içinde büyük bir coşku ve kıvançla kutladıklarını belirtti.



Türk milletinin üstün gayret ve fedakârlıklarıyla kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin, bugün etrafında yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen, Türk ulusunun ortak değerler etrafında her zamankinden daha sıkı bir şekilde kenetlenerek, özellikle birlik ve beraberliğini koruyarak çok daha güçlü, çok daha refah bir Türkiye Cumhuriyeti yaratacağına inançlarının tam olduğunu kaydeden Oğuz, şöyle dedi:



“Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü ve etkin varlığı, her koşulda Anavatanına güvenini arttırarak koruyan, inandığı değerlerinden taviz vermeyen, Kıbrıs Türk halkının umudu ve gururu olarak bizlere, dün olduğu gibi bugün de güç vermektedir, vermeye de devam edecektir.



Türk Ulusunun ayrılmaz parçası Kıbrıs Türk Halkı olarak Cumhuriyetin ve Türk Milletinin temel değerlerine sahip çıkarken, Atatürk’ün gösterdiği yolda yürümeye kararlılıkla devam edecek, devletimizi daha refah bir geleceğe kavuşturmak için var gücümüzle çalışacağız.



Kıbrıs Türk Halkı bu adada Anavatan Türkiye’mizle ele-ele çıktığımız yolu, sonsuza dek gönül-gönüle yürümeye kararlılıkla devam edecektir.



Bu düşüncelerle Cumhuriyeti emanet eden yüce Atatürk’e, silah arkadaşlarına, bu uğurda canlarını verenlere ve gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Yüce Türk milletinin Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.”



(HA)





