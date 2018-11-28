Ubp Genel Başkanı Tatar Ve Genel Sekreteri Taçoy, Eroğlu’nu Ziyaret Etti

TATAR: “EROĞLU’NUN TECRÜBELERİNDEN FAYDALANMAK VE SÖYLEDİKLERİNİ DİKKATE ALMAK BİZİM FAYDAMIZADIR”



EROĞLU: “TATAR VE TAÇOY’UN, BÜTÜN PARTİLİLERİ KUCAKLAYAN BİR DAVRANIŞLA PARTİYİ ÇOK DAHA İYİ NOKTAYA TAŞIYACAKLARINA İNANIYORUM”



Lefkoşa, 28 Kasım 18 : Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar ile Genel Sekreteri Hasan Taçoy göreve gelmelerinin ardından Üçüncü Cumhurbaşkanı, UBP Onursal Başkanı Derviş Eroğlu’na ilk resmi ziyaretlerini gerçekleştirdiler.



UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, saat 12:00’de Eroğlu’nun Ofisi’nde gerçekleştirilen görüşmede yaptığı konuşmada, 19 yıl başbakanlık 23 yıl genel başkanlık ve 5 yıl cumhurbaşkanlığı yapmış Eroğlu’nun tecrübelerinden zaman zaman yararlanmak ve söylediklerini dikkate almanın faydalarına olduğunu söyledi; ara ara görüşmeleri olacağını ifade etti.



UBP’yi daha iyi günlere getirebilmek ve partide birlik beraberliği güçlendirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Tatar, “Bu konuda sayın Cumhurbaşkanımızın bize mutlaka söyleyecekleri vardır. Bunları da her zaman olduğu gibi dikkate alacağız. UBP’nin şu anda komitelerini oluşturup kendi vizyonu ve düşüncelerini tamamlayıp önümüzdeki dönemde iktidar hazırlığı noktasında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Önemli olan UBP’nin daha da güçlenmesi” diye konuştu.



EROĞLU: “SÖYLEYECEKLERİM OLMASI GAYET DOĞAL”



KKTC’nin Üçüncü Cumhurbaşkanı UBP Onursal Başkanı Derviş Eroğlu da 1976’dan 2015 yılına kadar aktif siyasetin içerisinde olan birisi olarak kendisinin de söyleyeceklerinin olmasının gayet doğal olduğunu kaydetti.



UBP’nin birlik ve beraberlik içinde bugünlere geldiğini kaydeden Eroğlu, bundan sonra da birlik ve beraberlik içerisinde özellikle Genel Başkan ve Genel Sekreterin el ele partiyi organlarıyla yapacakları çalışmalarla UBP’yi daha ileriye taşıyacaklarına inandığını belirtti.



UBP’nin hep iktidarlara talip olmuş bir parti olduğunu ve bugün ana muhalefet görevini üstlenmiş olsa da hedefinin iktidar olduğunu bunun için de çok çalışmak gerektiğini dile getiren Derviş Eroğlu, “İfade ettikleri gibi kuracakları komitelerle örgütlerin gözden geçirilmesiyle, yetkili organların aktif hale getirilmesiyle , bütün partilileri kucaklayan bir davranışla UBP’yi çok daha iyi noktaya taşıyacaklarına inanıyorum” diye konuştu.



UBP tabanının seçtikleriyle bir arada olmayı seven bir taban olduğunu belirten Eroğlu, “Dolayısıyla çok gezen bir genel başkanımız, çok gezen bir genel sekreterimiz vardır. Bu iki arkadaşın bir biriyle dayanışma, sevgi ve saygılarıyla parti çok iyi noktalara taşınacaktır” diye konuştu.



Zaman zaman parti tabanıyla kopmalar olduğunu ve o zamanlarda partinin sıkıntılar yaşadığını ifade eden Eroğlu, dolayısıyla taban ve üst kademenin diyalog içinde olması ve güven duymasının partinin ana temalarından biri olduğunu söyledi . Eroğlu, bu özellik bozulmadığı sürece UBP’nin iktidar olacağını, olduğu zaman ülkesine ne gibi hizmetler yapacağını ve bunu nasıl yapacağını bilen bir parti olduğunu söyledi.



“İKTİDAR BOŞLUĞU OLURSA UBP İKTİDARA HAZIRDIR”



Eroğlu, “İktidar boşluğu olursa UBP iktidara hazırdır, erken seçim olursa UBP erken seçime de hazırdır, ben bunu arkadaşlarımın çalışmalarından anlıyorum ve görüyorum. Başarılar diliyorum” dedi.



(ÖZ/HÖ) FOTOĞRAFLI

Haber: Özlem Güran Akkorlu

Fotoğraf: Hüseyin Sayıl



