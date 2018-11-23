Ubp Genel Başkanı Tatar Öğretmenler Günü Mesajı Yayımladı

TATAR: “GÜÇLÜ BİR TOPLUM YAPISI, EKONOMİ VE GÜÇLÜ KKTC İÇİN, ATATÜRKÇÜ ÇİZGİDE YÜRÜYEN, DEMOKRAT, YARATICI, ÇOK YÖNLÜ DÜŞÜNEBİLEN, DÜNYAYI DOĞRU ANLAYAN NESİLLER YETİŞTİRMEK ZORUNDAYIZ”



Lefkoşa, 23 Kasım 18 (.): Ulusal Birlik Partisi(UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, güçlü ekonomi, güçlü toplum yapısı için Atatürkçü çizgide yürüyen nesiller yetiştirilmesi gerektiğini belirtti.



Ersin Tatar, Öğretmenler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, Öğretmenler Günü’nün Mustafa Kemal Atatürk’ün kendisine dönemin hükümeti tarafından verilen ‘ başöğretmen’ unvanını kabul ettiği gün olduğunu, Atatürk’ün modern eğitim sisteminin temellerini attığını, milleti okur yazarlığa teşvik ettiğini, ilerleme için cehaleti yenmek gerektiğini ortaya koyduğunu söyledi.



Kıbrıslı Türk öğretmenlerin Atatürkçü çizgiyi daha İngiliz koloni idaresi altındayken benimsediğini kaydeden Tatar, ”Öğretmenlerimiz varoluş ve özgürlük mücadelemizde de hep öncü rol oynadı” dedi.



Mücadele yıllarında öğretmenlerin gündüz öğretmenlik, geceleri de askerlik yaptığını kaydeden Tatar,

öğretmenlerin çok partili demokratik yaşamda, çağdaşlaşma ve kalkınma çalışmalarında da büyük katkılarda bulunduklarını ifade etti.



Tatar, “Güçlü bir toplum yapısı, ekonomi ve güçlü KKTC için, Atatürkçü çizgide yürüyen, demokrat, yaratıcı, çok yönlü düşünebilen, dünyayı doğru anlayan nesiller yetiştirmek zorundayız” dedi.



(ID/YIL)





