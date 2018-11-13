Ubp Genel Başkanı Tatar, Ktmmob’yi Ziyaret Etti





Lefkoşa, 13 Kasım 18 (.): Ana Muhalefet Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar dün akşam Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni (KTMMOB) ziyaret etti.UBP’den yapılan açıklamaya göre, ziyarette, KTMMOB Başkanı Seran Aysal, Tatar’ın 16 odayı çatısı altında toplayan Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.UBP Genel Başkanı Tatar da açıklamasında, çok önemli konularda bilimsel ve teknik çalışmalar yapan bir sivil toplum kuruluşunda bulunmaktan, yapılan çalışmaları dinlemekten mutlu olduğunu belirtti.Ersin Tatar, UBP Genel Başkanlığı süresince sivil toplum örgütleri ile, işini bilen, ehil kişilerin görüşlerini almayı, onlarla birlikte çalışmayı görev bileceğini vurguladı.(YIL/FEZ)FOTOĞRAFLI