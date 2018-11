Ubp Genel Başkanı Tatar: “kktc, Bizim Özümüz, Sözümüz, Göz Bebeğimizdir”

Lefkoşa, 14 Kasım 18 (.): Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, “ KKTC bizim özümüz, sözümüz, göz bebeğimizdir” dedi.



UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 35’inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Tatar mesajında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, 15 Kasım 1983’te bağımsızlık bildirgesinin Meclis’te onayı ile tüm dünyaya ilan edilmesinin, yaşanan tarihsel sürecin bir sonucu olduğunu, çok haklı, çok doğru, gurur verici bir adım olduğunu kaydetti.



Tatar, “KKTC bizim özümüzdür, sözümüzdür, göz bebeğimizdir.

Onu yaşatmak ve yüceltmek her Kıbrıs Türkü için yaşamsal, vazgeçilemez bir sorumluluktur” dedi.



Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, en zor koşullarda bile milli ve dini aidiyetine sahip çıkan, ‘ özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir’ diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan yürüyen Kıbrıs Türk halkının özünün yansıması olduğunu vurguladı.



Tatar mesajında şunları kaydetti:



“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanı, Rum-Yunan ikilisinin 1821’de Yunan isyanı ile başlayan ve dinmek bilmeyen Kıbrıs’ı Megali İdea çerçevesinde Yunan yapma hayalinin son bulması için dünyaya sesimizin duyurulmasıdır.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti , dünyaya özgürlük ve güven içinde bakabilmemizi sağlayan gözbebeğimizdir.



Ancak ,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çatısı altında verdiğimiz özgürlük , egemenlik ve güvenlik mücadelesi henüz bitmemiştir. Maalesef Rum komşularımız hala 1974 öncesine dönüşün hayali içinde bizleri masada tutmakta ve her türlü kirli oyuna başvurmaktadır.”



Rum tarafının istediklerinin değişmediğini; hedeflerinin Türkiye’yi Kıbrıs’tan tamamıyla çıkarmak , Kıbrıs Türk halkını azınlık durumuna düşürmek ve tüm adaya Yunan hegemonyasını yaymak , Ege ve Doğu Akdeniz’deki Türk varlığını , Türk haklarını silmek olduğunu belirten Tatar, Rum lider Anastasiadis’in Kıbrıs Türkü’nü azınlık olarak gördüklerini, Türkiye’nin garantisini asla kabul etmeyeceklerini en son basın toplantısında da net bir şekilde ortaya koyduğunu, Kıbrıs Türk halkının vizyonu ile Rumların vizyonunun örtüşmediğini ifade etti.



Tatar, hal böyleyken hala bir yerlerden Rumların değişeceğine dair medet ummanın hayalcilik ve Kıbrıs Türk halkının çıkarlarına ters olduğunu belirtti.



Tatar, “Hala Rum’un nasıl bir federasyon istediğini görmemek ve ‘mümkün olan tek çözüm federasyondur’ demek doğru değildir, Rum’un değirmenine su taşımaktır. Bize yakışan, halkımızın çıkarına olan Rum’un peşinden sürüklenmek değil, hakkımızı almak, kendi yolumuzu, kendimizin çizmesidir” dedi.



Tatar, UBP olarak oyunun farkında olduklarını ve bu oyuna karşılık demokratik her türlü mücadeleyi vermeye, KKTC’nin devamı için her türlü özveride bulunmaya hazır olduklarını vurguladı.



UBP olarak , Rum oyunlarının tamamen tarihe karışması için güçlü bir sosyo-ekonomik yapıya sahip olmak gerektiğinin bilincinde olduklarını belirten Tatar, bugüne kadar, bazı hatalara ve Rum engellemelerine rağmen pek çok şey başardıklarını, yakında yapacakları çalışmalar ve Anavatan Türkiye’nin tam desteği ile arzulanan ekonomik büyümeyi, reformları gerçekleştirme imkanı bulacaklarını ifade etti.



Tatar mesajını şu sözlerle noktaladı:



“Cefakar, vefakar, çalışkan, iyi yetişmiş Kıbrıs Türk halkı, güçlü, demokratik, şeffaf, kalkınmış, yaşam kalitesi yüksek bir devlet çatısı altında yaşamayı hak ediyor.



Bu duygu ve düşüncelerle halkımızın Cumhuriyet Bayramı’nı candan kutluyor, devletimizin kuruluşuna katı sağlayan başta kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş ve özgürlük mücadelemiz lideri Dr. Küçük olmak üzere ebediyete intikal etmişleri rahmetle, aramızda olanları sevgiyle anarım.

Müsterih olsunlar. Kıbrıs Türk halkı bir devlet sahibi olmanın, özgürlük ve güvenliğin ne demek olduğunun bilincindedir ve geri adım atmayacaktır.”



(YIL/HA)