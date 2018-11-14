banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93444
ALTIN
210.808
DOLAR
5.4580
STERLİN
7.0676
EURO
6.1658
Ozanköy’de kaçak et ele geçirildi
Ozanköy’de kaçak et ele geçirildi
Tüm Mağusa'yı yasa boğdu
Tüm Mağusa'yı yasa boğdu
En çok yağmur nereye düştü
En çok nereye düştü
Lefkoşa’da trafik kazası: 1 kişi yaralandı
Lefkoşa’da trafik kazası: 1 kişi...
banner282

Ubp Genel Başkanı Tatar: “kktc, Bizim Özümüz, Sözümüz, Göz Bebeğimizdir”

Lefkoşa, 14 Kasım 18 (.): Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, “ KKTC bizim özümüz, sözümüz, göz bebeğimizdir” dedi.

Ubp Genel Başkanı Tatar: “kktc, Bizim Özümüz, Sözümüz, Göz Bebeğimizdir”

Lefkoşa, 14 Kasım 18 (.): Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, “ KKTC bizim özümüz, sözümüz, göz bebeğimizdir” dedi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 14:21
Ubp Genel Başkanı Tatar: “kktc, Bizim Özümüz, Sözümüz, Göz Bebeğimizdir”

Lefkoşa, 14 Kasım 18 (.): Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, “ KKTC bizim özümüz, sözümüz, göz bebeğimizdir” dedi.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 35’inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tatar mesajında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, 15 Kasım 1983’te bağımsızlık bildirgesinin Meclis’te onayı ile tüm dünyaya ilan edilmesinin, yaşanan tarihsel sürecin bir sonucu olduğunu, çok haklı, çok doğru, gurur verici bir adım olduğunu kaydetti.

Tatar, “KKTC bizim özümüzdür, sözümüzdür, göz bebeğimizdir.
Onu yaşatmak ve yüceltmek her Kıbrıs Türkü için yaşamsal, vazgeçilemez bir sorumluluktur” dedi.

Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, en zor koşullarda bile milli ve dini aidiyetine sahip çıkan, ‘ özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir’ diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan yürüyen Kıbrıs Türk halkının özünün yansıması olduğunu vurguladı.

Tatar mesajında şunları kaydetti:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanı, Rum-Yunan ikilisinin 1821’de Yunan isyanı ile başlayan ve dinmek bilmeyen Kıbrıs’ı Megali İdea çerçevesinde Yunan yapma hayalinin son bulması için dünyaya sesimizin duyurulmasıdır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti , dünyaya özgürlük ve güven içinde bakabilmemizi sağlayan gözbebeğimizdir.

Ancak ,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çatısı altında verdiğimiz özgürlük , egemenlik ve güvenlik mücadelesi henüz bitmemiştir. Maalesef Rum komşularımız hala 1974 öncesine dönüşün hayali içinde bizleri masada tutmakta ve her türlü kirli oyuna başvurmaktadır.”

Rum tarafının istediklerinin değişmediğini; hedeflerinin Türkiye’yi Kıbrıs’tan tamamıyla çıkarmak , Kıbrıs Türk halkını azınlık durumuna düşürmek ve tüm adaya Yunan hegemonyasını yaymak , Ege ve Doğu Akdeniz’deki Türk varlığını , Türk haklarını silmek olduğunu belirten Tatar, Rum lider Anastasiadis’in Kıbrıs Türkü’nü azınlık olarak gördüklerini, Türkiye’nin garantisini asla kabul etmeyeceklerini en son basın toplantısında da net bir şekilde ortaya koyduğunu, Kıbrıs Türk halkının vizyonu ile Rumların vizyonunun örtüşmediğini ifade etti.

Tatar, hal böyleyken hala bir yerlerden Rumların değişeceğine dair medet ummanın hayalcilik ve Kıbrıs Türk halkının çıkarlarına ters olduğunu belirtti.

Tatar, “Hala Rum’un nasıl bir federasyon istediğini görmemek ve ‘mümkün olan tek çözüm federasyondur’ demek doğru değildir, Rum’un değirmenine su taşımaktır. Bize yakışan, halkımızın çıkarına olan Rum’un peşinden sürüklenmek değil, hakkımızı almak, kendi yolumuzu, kendimizin çizmesidir” dedi.

Tatar, UBP olarak oyunun farkında olduklarını ve bu oyuna karşılık demokratik her türlü mücadeleyi vermeye, KKTC’nin devamı için her türlü özveride bulunmaya hazır olduklarını vurguladı.

UBP olarak , Rum oyunlarının tamamen tarihe karışması için güçlü bir sosyo-ekonomik yapıya sahip olmak gerektiğinin bilincinde olduklarını belirten Tatar, bugüne kadar, bazı hatalara ve Rum engellemelerine rağmen pek çok şey başardıklarını, yakında yapacakları çalışmalar ve Anavatan Türkiye’nin tam desteği ile arzulanan ekonomik büyümeyi, reformları gerçekleştirme imkanı bulacaklarını ifade etti.

Tatar mesajını şu sözlerle noktaladı:

“Cefakar, vefakar, çalışkan, iyi yetişmiş Kıbrıs Türk halkı, güçlü, demokratik, şeffaf, kalkınmış, yaşam kalitesi yüksek bir devlet çatısı altında yaşamayı hak ediyor.

Bu duygu ve düşüncelerle halkımızın Cumhuriyet Bayramı’nı candan kutluyor, devletimizin kuruluşuna katı sağlayan başta kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş ve özgürlük mücadelemiz lideri Dr. Küçük olmak üzere ebediyete intikal etmişleri rahmetle, aramızda olanları sevgiyle anarım.
Müsterih olsunlar. Kıbrıs Türk halkı bir devlet sahibi olmanın, özgürlük ve güvenliğin ne demek olduğunun bilincindedir ve geri adım atmayacaktır.”

(YIL/HA)


Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ktto, Derinya Ve Aplıç Kapılarının Açılması Nedeniyle Kıbrıs Türk Ve Kıbrıs Rum Liderliklerini Kutladı
Ktto, Derinya Ve Aplıç Kapılarının Açılması Nedeniyle Kıbrıs Türk Ve Kıbrıs Rum Liderliklerini Kutladı
Ltb:”kaymaklı-çağlayan Yolundaki Drenaj Sorunu Çözüldü”
Ltb:”kaymaklı-çağlayan Yolundaki Drenaj Sorunu Çözüldü”
Yarder’in 15 Kasım Mesajı…
Yarder’in 15 Kasım Mesajı…
Ubp Parti Meclisi Genel Sekreteri Seçmek İçin Toplandı
Ubp Parti Meclisi Genel Sekreteri Seçmek İçin Toplandı
Kktc’nin Kuruluş Yıldönümü Nedeniyle Anıt Tepe’de Tören Düzenlendi
Kktc’nin Kuruluş Yıldönümü Nedeniyle Anıt Tepe’de Tören Düzenlendi
Ktams’ın 62’nci Yıldönümü Törenle Kutlandı
Ktams’ın 62’nci Yıldönümü Törenle Kutlandı
Cumhurbaşkanı Akıncı, “sönmesin Işıklar” Konserini İzledi
Cumhurbaşkanı Akıncı, “sönmesin Işıklar” Konserini İzledi
Gazimağusa’da Bir Kişi İntihar Etti
Gazimağusa’da Bir Kişi İntihar Etti
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çeler, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nı Ziyaret Ederek Radyo Vatan’a Konuk Oldu
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çeler, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nı Ziyaret Ederek Radyo Vatan’a Konuk Oldu
Çevre Koruma Dairesi Bir Haftada 391 Yeri Denetledi
Çevre Koruma Dairesi Bir Haftada 391 Yeri Denetledi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim