banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
hafif yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95416
ALTIN
204.406
DOLAR
5.2031
STERLİN
6.6025
EURO
5.8967
Kumyalı köyü yasta
KUMYALI KÖYÜ YASTA
Kadına şiddette her gün yeni vaka
KADINA ŞİDDETTE HERGÜN YENİ VAKA
En çok yağış alan bölgeler
EN ÇOK YAĞIŞ ALAN BÖLGER
Girne’de huzur operasyonu
GİRNE'DE HUZUR OPERASYONU
banner282
Flaş Haber
Kumyalı köyü yasta
Kapat

Ubp Genel Başkanı Tatar, İskele İlçe Başkanlığı’nı Ziyaret Etti

TATAR: “UBP’NİN GÜCÜ, KKTC’NİN GÜCÜDÜR”

Ubp Genel Başkanı Tatar, İskele İlçe Başkanlığı’nı Ziyaret Etti

TATAR: “UBP’NİN GÜCÜ, KKTC’NİN GÜCÜDÜR”

02 Aralık 2018 Pazar 13:21
Ubp Genel Başkanı Tatar, İskele İlçe Başkanlığı’nı Ziyaret Etti
TATAR: “UBP’NİN GÜCÜ, KKTC’NİN GÜCÜDÜR”

Lefkoşa, 2 Aralık 18 : UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, ilçe başkanlıklarına iadei-ziyaretler başlattı.
UBP’den yapılan açıklamaya göre Tatar, bu çerçevede ilk olarak İskele İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti.
UBP İskele İlçe Başkanı Osman Kırşan yaptığı açıklamada, Genel Başkan Ersin Tatar’ı aralarında görmekten mutluluk duyduklarını belirtti.
Tatar da, İskele İlçe binasında yaptığı konuşmada, halkın içinden geldiğini, halkla birlikte olmaya devam edeceğini ifade etti ve kurultay sonrasında herkesin bir arada hareket etmekte olduğuna dikkati çekti.
Ersin Tatar konuşmasına devamla şunları söyledi:
“Gelsinler, bu salonlarımıza sığmayan kalabalığı görsünler. Gelsinler bizim gücümüzün ne olduğunu görsünler. İşte UBP’nin gücü. Bizim gücümüz halktır. UBP’nin gücü demek halkın gücü, KKTC’nin gücü demektir. Biz biriz, beraberiz derken laf ola konuşmuyoruz. Benim için UBP’lilerin tümü dostumdur, kardeşimdir, partilimdir. Tümünü kucaklamak, tümü ile beraber yürümek benim başlıca görevimdir. Tüm UBP yöneticileri aynı anlayışla hareket etmelidir. Bizim için esas olan ülkeye, halka, devlete hizmettir. Bu yolda ilerlerken bizi tökezletecek, bize sıkıntı yaratacak herşeyden kaçınmalıyız. Herkesten rica ediyorum. Eğer şu veya bu şekilde biri ile sorunu olan varsa lütfen bunu artık geride bıraksın. Geride bırakmanın yolunu bulsun.”
“UBP HİZMET DEMEKTİR”
UBP Genel Başkanı Tatar, devletin, halkın çok ciddi tehditler ve sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu, Kıbrıs konusunda yeni Rum oyunları ile yüz yüze gelindiğini, ekonominin dibe vurduğunu, Türkiye ile ekonomik işbirliği protokolü imzalanamadığını, halkın fakirleştirğini, hükümetin devlet çalışanlarına hak ettiği Hayat Pahalılığı miktarını ödememek için Anayasa’ya aykrı şekilde Yasa Gücü’nde Kararname çıkardığını, Ombudsman’ın buna karşı çıktığını anlattı ve şöyle dedi:
“ UBP demek hizmet demektir. UBP demek haklarımıza sahip çıkmak , Ruma karşı dik durmak, Devletimizi, siyasi eşitliğimizi, egemenliğimizi, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin devamını savunmak, bunlardan asla taviz vermemek demektir. UBP demek Türkiye iyi, kardeşçe, dostça ilişkiler, Türkiye ile uyum ve kalkınma demektir. UBP demek yollar, su projeleri, hava alanı yapımı, yeni hastaneler, limanlar, sosyal adalet, çalışanın ekonomik gücünün artması demektir. O nedenledir ki halkımız UBP’yi hükümette istiyor ve inanıyorum ki olacaktır.”
(SEL) FOTOĞRAFLI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kumyalı köyü yasta
Kumyalı köyü yasta
“psikoaktif Madde Kullanımı: Kktc Erişkin Bireylerdeki Yaygınlığı, Risk Faktörleri Ve Akültürasyon İle İlişkisi, 2003-2018” İsimli Bilimsel Araştırmaya Birincilik...
“psikoaktif Madde Kullanımı: Kktc Erişkin Bireylerdeki Yaygınlığı, Risk Faktörleri Ve Akültürasyon İle İlişkisi, 2003-2018” İsimli Bilimsel Araştırmaya Birincilik...
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Lefkoşa Türk Belediyesi ile Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Huawei KKTC’nin dijital dönüşümüne katkı koyacak iyi niyet protokolüne imza attı
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Lefkoşa Türk Belediyesi ile Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Huawei KKTC’nin dijital dönüşümüne katkı koyacak iyi niyet protokolüne imza attı
Erhürman: “Öğrenci muhaceret izinleri online sisteme girdi”
Erhürman: “Öğrenci muhaceret izinleri online sisteme girdi”
Özersay: “Ortaklık olacaksa seçenekler bellidir”
Özersay: “Ortaklık olacaksa seçenekler bellidir”
DP: “Gürpınar köyünün yerleşime açılması için gerekli iradeyi göstereceğiz”
DP: “Gürpınar köyünün yerleşime açılması için gerekli iradeyi göstereceğiz”
Avrupa Parlamentosu Seçimlerinde Oy Kullanma Hakkında Yarın Bilgilendirme Toplantısı Düzenlenecek
Avrupa Parlamentosu Seçimlerinde Oy Kullanma Hakkında Yarın Bilgilendirme Toplantısı Düzenlenecek
Dünya Engelliler Farkındalık Günü...
Dünya Engelliler Farkındalık Günü...
Kıbrıslı Türk Dr. Ferdiye Ersoy’a Fransa Devleti Akademik Palm Şövalye Nişanı Verildi
Kıbrıslı Türk Dr. Ferdiye Ersoy’a Fransa Devleti Akademik Palm Şövalye Nişanı Verildi
Tatar: “Başlıca gündemimiz Kıbrıs Türk halkının refahıdır”
Tatar: “Başlıca gündemimiz Kıbrıs Türk halkının refahıdır”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim