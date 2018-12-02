Ubp Genel Başkanı Tatar, İskele İlçe Başkanlığı’nı Ziyaret Etti

TATAR: “UBP’NİN GÜCÜ, KKTC’NİN GÜCÜDÜR”



Lefkoşa, 2 Aralık 18 : UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, ilçe başkanlıklarına iadei-ziyaretler başlattı.

UBP’den yapılan açıklamaya göre Tatar, bu çerçevede ilk olarak İskele İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti.

UBP İskele İlçe Başkanı Osman Kırşan yaptığı açıklamada, Genel Başkan Ersin Tatar’ı aralarında görmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Tatar da, İskele İlçe binasında yaptığı konuşmada, halkın içinden geldiğini, halkla birlikte olmaya devam edeceğini ifade etti ve kurultay sonrasında herkesin bir arada hareket etmekte olduğuna dikkati çekti.

Ersin Tatar konuşmasına devamla şunları söyledi:

“Gelsinler, bu salonlarımıza sığmayan kalabalığı görsünler. Gelsinler bizim gücümüzün ne olduğunu görsünler. İşte UBP’nin gücü. Bizim gücümüz halktır. UBP’nin gücü demek halkın gücü, KKTC’nin gücü demektir. Biz biriz, beraberiz derken laf ola konuşmuyoruz. Benim için UBP’lilerin tümü dostumdur, kardeşimdir, partilimdir. Tümünü kucaklamak, tümü ile beraber yürümek benim başlıca görevimdir. Tüm UBP yöneticileri aynı anlayışla hareket etmelidir. Bizim için esas olan ülkeye, halka, devlete hizmettir. Bu yolda ilerlerken bizi tökezletecek, bize sıkıntı yaratacak herşeyden kaçınmalıyız. Herkesten rica ediyorum. Eğer şu veya bu şekilde biri ile sorunu olan varsa lütfen bunu artık geride bıraksın. Geride bırakmanın yolunu bulsun.”

“UBP HİZMET DEMEKTİR”

UBP Genel Başkanı Tatar, devletin, halkın çok ciddi tehditler ve sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu, Kıbrıs konusunda yeni Rum oyunları ile yüz yüze gelindiğini, ekonominin dibe vurduğunu, Türkiye ile ekonomik işbirliği protokolü imzalanamadığını, halkın fakirleştirğini, hükümetin devlet çalışanlarına hak ettiği Hayat Pahalılığı miktarını ödememek için Anayasa’ya aykrı şekilde Yasa Gücü’nde Kararname çıkardığını, Ombudsman’ın buna karşı çıktığını anlattı ve şöyle dedi:

“ UBP demek hizmet demektir. UBP demek haklarımıza sahip çıkmak , Ruma karşı dik durmak, Devletimizi, siyasi eşitliğimizi, egemenliğimizi, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin devamını savunmak, bunlardan asla taviz vermemek demektir. UBP demek Türkiye iyi, kardeşçe, dostça ilişkiler, Türkiye ile uyum ve kalkınma demektir. UBP demek yollar, su projeleri, hava alanı yapımı, yeni hastaneler, limanlar, sosyal adalet, çalışanın ekonomik gücünün artması demektir. O nedenledir ki halkımız UBP’yi hükümette istiyor ve inanıyorum ki olacaktır.”

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