Ubp Genel Başkanı Tatar Hükümeti Eleştirdi





Lefkoşa, 28 Kasım 18 (.): Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, “pahalılık ve zamlarla halkın ezildiğini” savunarak hükümeti eleştirdi.Tatar, halkın hükümeti “başarısız bulduğunu, UBP’nin iktidara gelmesini istediğini” iddia ederek, “Halkın talebinin önünde kimse duramaz” dedi.UBP’den yapılan açıklamaya göre, UBP Güzelyurt İlçe Başkanı Ali Pilli, İlçe Yönetim Kurulu, köy ve mahalle örgüt başkanları UBP Genel Başkanı Tatar’a bir nezaket ziyaretinde bulundu.Ziyarette, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’a olan destek ve güven dile getirilirken, Tatar de UBP tabanının duyarlılığına, ülkesine ve partisine sahip çıkışına teşekkür etti.Hükümete eleştirilerde bulunan Tatar, hiç bir projeyi başaramadıklarını, halkı, pahalılıkla ezdiklerini iddia etti.“UBP’nin deneyimli, sorun çözme kabiliyeti yüksek kadroları ile iktidara hazır” diyen Tatar, “KKTC halkı umudunu bize bağladı. İyi hazırlanıyoruz. İktidara geldiğimiz anda çok çalışacak, projeleri bitirecek ve inşallah halkımızın özlediklerini yapacağız” ifadelerini kullandı.(GÖZ/ŞEB) FOTOĞRAFLI