banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95126
ALTIN
203.781
DOLAR
5.1630
STERLİN
6.6009
EURO
5.8802
368 adet Extacy hap ele geçirildi, 5 kişi tutuklandı…
5 KİŞİ TUTUKLANDI
İçkiler benden, hadi şerefe!
İçkiler benden, hadi şerefe!
Babasına iftira attı
Babasına iftira attı
Kazak tutuklu yargılanacak
Kazak tutuklu yargılanacak
banner282

Ubp Genel Başkanı Tatar : “hükümet Emirname İle İnşaat Sektörünü Batıracak”

Lefkoşa, 29 Kasım 18 : Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, son günlerde gündemi meşgul eden Gazimağusa-İskele-Yeniboğaziçi emirnamesi konusunda, ” hükümetin yanlış bir adım atarak ülkenin en önemli sektörlerinden biri olan inşaat sektörünü batırmaya çalıştığını, bunun yanı sıra halka da zarar verdiğini” savundu.

Ubp Genel Başkanı Tatar : “hükümet Emirname İle İnşaat Sektörünü Batıracak”

Lefkoşa, 29 Kasım 18 : Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, son günlerde gündemi meşgul eden Gazimağusa-İskele-Yeniboğaziçi emirnamesi konusunda, ” hükümetin yanlış bir adım atarak ülkenin en önemli sektörlerinden biri olan inşaat sektörünü batırmaya çalıştığını, bunun yanı sıra halka da zarar verdiğini” savundu.

29 Kasım 2018 Perşembe 15:07
Ubp Genel Başkanı Tatar : “hükümet Emirname İle İnşaat Sektörünü Batıracak”

Lefkoşa, 29 Kasım 18 : Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, son günlerde gündemi meşgul eden Gazimağusa-İskele-Yeniboğaziçi emirnamesi konusunda, ” hükümetin yanlış bir adım atarak ülkenin en önemli sektörlerinden biri olan inşaat sektörünü batırmaya çalıştığını, bunun yanı sıra halka da zarar verdiğini” savundu.

UBP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, UBP Başkanı Ersin Tatar Akdoğan’da bir toplantı sırasında yaptığı açıklamada, “ülkenin önemli sektörlerinden biri olan, pek çok sektörü ayakta tutan inşaat sektörünü ben yaparım olur mantalitesi ile ani bir kararla sekteye uğratmanın acemilik ve iş bilmezlik” olduğunu söyledi.

“UBP’nin hükümette olduğu hiçbir dönemde bir tek emirname bile yayımlamadığını” ifade eden Tatar, “Biz ülkeyi emirnamelerle değil imar planlarıyla yönetmenin doğru olduğunu biliyoruz ve bu doğrultuda hareket ediyoruz” dedi.

“Hükümete gelir gelmez 55/89 sayılı imar yasasında emirnamelere imkan kılan maddeleri ortadan kaldırıp ilgili STÖ ve tüm paydaşlarla 55/89 sayılı imar yasasını köklü değişikliğe uğratacağız” şeklinde konuşan Tatar, Kasım 2016 da Mağusa - İskele ve Yeniboğaziçi için başlatılan imar planı sürecinde aniden hiçbir sivil toplum örgütünün görüşü alınmadan emirnamelerle karşı karşıya kalındığını ve bunun kabul edilemeyeceğini belirtti.
Yapılmaya çalışılan emirnameye KTMMOB, KT Mimarlar Odası, KTTO, Genç İşadamları Derneği ve diğer bazı sivil toplum örgütlerinin tepkisinin gayet doğal olduğunu ifade ederek, hükümetin geçici değil kalıcı işlerle uğraşması gerektiğini, aslolanın emirnameler değil imar planları olduğunu, hükümetin beceriksizliğinin halktaki kendilerine olan güveni bitirdiğini ve bu tür adımların ülke ekonomisine olumsuz yönde zincirleme etki edeceğini söyledi.
Bölgenin gelişmekte olan bir bölge olduğunu da ifade eden Tatar, “ne zaman kaldırılacağı belli olmayan bir emirname ile ülkenin ekonomik sektörlerini kilitlemeye kimsenin hakkı yoktur” dedi.

Gerek Maliye Bakanı gerekse Başbakanın konu ile ilgili uzman görüşlerinin halen daha alınmadığını ifade ettiğini de hatırlatan Tatar, İçişleri Bakanı’nın bu konudaki acelesinin ne olduğunu ve neden emirnamede ısrar ettiğini anlamadığını belirtti.

(AK/HÖ)


Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı” Komitede Oy Birliğiyle Kabul Edildi
“bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı” Komitede Oy Birliğiyle Kabul Edildi
Eski Gönyeli- Boğaz Yolu Üzerindeki Bazı Bölgelere Yarın Elektrik Verilemeyecek
Eski Gönyeli- Boğaz Yolu Üzerindeki Bazı Bölgelere Yarın Elektrik Verilemeyecek
Meclis Başkanı Uluçay, İstanbul’da
Meclis Başkanı Uluçay, İstanbul’da
Etkileşimli Drama Derneği, 27 Kasım Dünya Drama Gününü Çeşitli Etkinliklerle Kutladı
Etkileşimli Drama Derneği, 27 Kasım Dünya Drama Gününü Çeşitli Etkinliklerle Kutladı
Din İşleri’nden “ışıklandırma” Açıklaması
Din İşleri’nden “ışıklandırma” Açıklaması
Merkezi Cezaevinde Mesleki Eğitim Kursları Başladı
Merkezi Cezaevinde Mesleki Eğitim Kursları Başladı
Lefkoşa-girne Anayolu’nun 4.5 Km’lik İkinci Etabı, Yarın Kontrollü Olarak Trafiğe Açılıyor
Lefkoşa-girne Anayolu’nun 4.5 Km’lik İkinci Etabı, Yarın Kontrollü Olarak Trafiğe Açılıyor
BKP’den emirnameye destek
BKP’den emirnameye destek
Credıtwest, Ktev Aracılığıyla 25 Öğrenciye Burs Sağlıyor
Credıtwest, Ktev Aracılığıyla 25 Öğrenciye Burs Sağlıyor
TKP-Yeni Güçler’den hükümete döviz eleştirisi: “halk soyuluyor”
TKP-Yeni Güçler’den hükümete döviz eleştirisi: “halk soyuluyor”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim