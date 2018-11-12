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Ubp Genel Başkanı Tatar’dan Eleştiri

Lefkoşa, 12 Kasım 18 (.): Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Türkiye ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın Kıbrıs konusundaki duruşlarının çeliştiğini savundu.

Ubp Genel Başkanı Tatar’dan Eleştiri

Lefkoşa, 12 Kasım 18 (.): Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Türkiye ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın Kıbrıs konusundaki duruşlarının çeliştiğini savundu.

12 Kasım 2018 Pazartesi 13:38
Ubp Genel Başkanı Tatar’dan Eleştiri
Lefkoşa, 12 Kasım 18 (.): Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Türkiye ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın Kıbrıs konusundaki duruşlarının çeliştiğini savundu.
 
UBP Genel Başkanı Ersin Tatar yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin masaya alternatif çözümler koyduğunun Rum lider tarafından açıklandığını dile getirerek, Rum tarafı ile ortak bir vizyon bulunmadığının Dışişleri Bakanı Kudret Özersay tarafından ifade edildiği bir ortamda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın ısrarla federasyondan başka çözüm şekillerini görüşmeyeceğini söylemesinin Kıbrıs Türkü için büyük bir hata olduğunu iddia etti.

Rum lider Anastasiadis’in açıklamalarıyla Rum tarafı ile bir uzlaşmaya varmanın mümkün olmadığının bir kez daha ortaya çıktığını ifade eden Tatar, devlete sahip çıkarak birlik olunmasını gerektiğini vurguladı ve artık uluslararası camia içinde hak edilen yeri almanın yollarını bulmak gerektiğini kaydetti.

Tatar, bir yıl kadar önce Avrupa Birliği çatısı altında “iki devletli” çözüme sıcak baktığı basına yansıyan ve bunu yalanlamayan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın şu sıralarda federasyondan başka çözümü görüşmeyeceğini ortaya koymasının, Türkiye ve KKTC Dışişleri Bakanı ile çeliştiğini ileri sürdü. 

Akıncı’nın Rum liderin tutumunu görmezden, duymazdan geldiğini savunup bunun hayli ilginç olduğunu söyleyen Tatar, şöyle dedi: 

“Bize göre, Sayın Akıncı gerçekleri görmeli ve Rum tutumu karşısında alternatif çözüm şekillerini diğer ülkelerin yetkilileri ve BM ile yaptığı tüm temaslarda dile getirmelidir.”                                                                                               

(HUR/HA)
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