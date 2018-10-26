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Ubp Genel Başkan Adayı Ve Gazimağusa Milletvekili Atun “tanıtım Şöleni” Düzenledi

ATUN: “KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK. BU SEÇİMİN ZAFERİ BU GECE BELLİ OLDU”

Ubp Genel Başkan Adayı Ve Gazimağusa Milletvekili Atun “tanıtım Şöleni” Düzenledi

ATUN: “KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK. BU SEÇİMİN ZAFERİ BU GECE BELLİ OLDU”

26 Ekim 2018 Cuma 12:22
Ubp Genel Başkan Adayı Ve Gazimağusa Milletvekili Atun “tanıtım Şöleni” Düzenledi

ATUN: “KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK. BU SEÇİMİN ZAFERİ BU GECE BELLİ OLDU”
Lefkoşa, 26 Ekim 18 (.): Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan adayı ve Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun, UBP’nin değişime ihtiyacı olduğunu söyleyerek, “korkunun ecele faydası yok. İstediğiniz kadar algı yaratmaya çalışın sandık gerekli cevabı verecektir. Bu seçimin zaferi bu gece belli oldu” dedi.
UBP Genel Başkan adayı ve Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun, dün akşam Gazimağusa Palm Beach Otel’de “Tanıtım Şöleni” düzenledi.
Sunat Atun Kampanya Ofisi’nden verilen bilgiye göre, şölene, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ve Gazimağusa İlçe Başkanı Olsan Oran da katıldı.
UBP Genel Başkan Adayı ve Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun gecede yaptığı konuşmada, Genel Başkan’ın korkusunu anket rakamlarına yansıttığını ileri sürerek, kurultaydan Genel Başkan değil lider çıkmak için partililerden destek istedi.
“Partililerimiz salona sığmadı. Bu coşkulu kalabalık gerçek UBP tabanını yansıtıyor. Taşıma oylarla değil gerçek partililerle iktidara geleceğiz” şeklinde konuşan Atun, kurultaydan alnı ak şekilde çıkacağını vurguladı.
“ARTIK DEĞİŞİM VAKTİDİR”
“Genel Başkan’ı destekledik ve tek başına iktidara girmesi için çalıştık. İki kez fırsat verdik fakat O ada genelinde örgütleri unuttu” diyen Atun, örgütlerdeki kopukluktan partililerin şikayet ettiğini, tabanın değişime kararlı olduğunu dile getirdi.
Atun, “Artık değişim vaktidir. Bu kararlılığı ortaya koyun. Şikayet edenlerden değil, cesaretli olanlardan yana olun” dedi.
“İYİ MUHALEFET YAPILMADI”
Ülke olarak zor dönemden geçtiklerini ifade eden Atun, tüm temel ihtiyaç ve ürünlerin neredeyse iki katı pahalı olduğunu fakat ana muhalefette bulunan UBP’nin, iyi muhalefet yapmadığını söyledi.
“ANAVATAN’IN GARANTÖRLÜĞÜ AŞILAMAZ”
Kıbrıs sorunu konusunda tarihi dönemden geçildiğini vurgulayan Atun, “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığını, Mehmetçik’i yok etmeye çalışıyorlar. Anavatanımızın garantörlüğü asla aşılamaz” dedi.
“SON 10 YILIN EN BÜYÜK 5 PROJESİNİN 4’ÜNDE İMZAMIZ VAR”
Yetkili olduğu dönemde yaptığı projelere de değinen Atun, şöyle konuştu:
“Son 10 yılın en büyük 5 projesinin 4’ünde bizim imzamız var. Anavatan’dan su projesi, doğalgaz kaynakları projesi, kabloyla elektrik projesi bunlardan bazılarıdır. Finansal kaynaklar hazırlayarak, esnaf, girişimci düşük faizli kredi aldı. TC ile dört aşamalı anlaşma da imzaladık. İşte bu yüzden sizlerin karşısına çıkmaya yüzüm vardır ve destek istiyorum.”
“YANLIŞLARA SEYİRCİ KALAMAZDIM”
Atamalardan istihdamlardan tabanın memnun olmadığını söyleyen Atun, partide tek adam sistemine geçilmek istendiğini savunarak, “Günü geldiğinde ‘dur’ demesini iyi biliyoruz. Bu kadar yanlışlara seyirci kalamazdım. O yüzden, benden beklentisi olanlara sırtımı dönmeyerek, genel başkanlığa aday oldum” dedi.
“24 SAAT ÇALIŞACAĞIZ”
Seçilmesi durumunda yapacağı projeleri paylaşan Atun, “Örgüt ziyaretlerine kurultayın ertesi günü başlayacağız. Son 5 yılda gençlere yatırım yapılmadı. Genç kardeşlerimizi yetiştireceğiz. Artık genç adayları listelere koymamız lazım. Kadınlarımız da artık daha ön plana çıkacak. Bu projeleri tüm partililerimiz için yapacağız. Tüm bu projeler için 24 saat çalışacağız” sözlerini sarf etti.
“GENEL MERKEZ BİNASI YAPILACAK”
Partiye yeni genel merkez yapılması gerektiğine değinen Atun, mevcut genel merkezin ancak dernek binası olacağını belirterek, “Anavatan’ın yaptığı kurul toplantılara bakın. En güçlü mesajlar genel merkezde, tabanla paylaşılıyor. Biz de bunu yapacağız” diye konuştu.
(TUĞ/YIL) FOTOĞRAFLI
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