banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93087
ALTIN
188.859
DOLAR
4.8269
STERLİN
6.2626
EURO
5.5963
Cep telefonunu çalan kişi tutuklandı
CEP TELEFONUNU ÇALAN KİŞİ TUTUKLANDI
İskele’de motosiklet kazası
Son Dakika
İSKELE'DE MOTOSİKLET KAZASI
Uyuşturucu bulunduran 5 kişi tutuklandı
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Erhürman: Hükümetin en büyük sorunu TL’deki değer kaybı
BAŞKA KOALİSYON ARAYIŞI YOK
banner282

Ubp Genel Başbakanı Özgürgün: “geleceği Güvence Altına Alan Bir Çözümü Destekliyoruz”

Lefkoşa, 19 Temmuz 18 : Ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başbakanı Hüseyin Özgürgün, 20 Temmuz Barış Harekatı’nın, Kıbrıs Türkü’nün varoluş ve özgürlük mücadelesi açısından anlamlı ve önemli olduğunu belirtti.

Ubp Genel Başbakanı Özgürgün: “geleceği Güvence Altına Alan Bir Çözümü Destekliyoruz”

Lefkoşa, 19 Temmuz 18 : Ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başbakanı Hüseyin Özgürgün, 20 Temmuz Barış Harekatı’nın, Kıbrıs Türkü’nün varoluş ve özgürlük mücadelesi açısından anlamlı ve önemli olduğunu belirtti.

19 Temmuz 2018 Perşembe 12:18
Ubp Genel Başbakanı Özgürgün: “geleceği Güvence Altına Alan Bir Çözümü Destekliyoruz”

Lefkoşa, 19 Temmuz 18 : Ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başbakanı Hüseyin Özgürgün, 20 Temmuz Barış Harekatı’nın, Kıbrıs Türkü’nün varoluş ve özgürlük mücadelesi açısından anlamlı ve önemli olduğunu belirtti.
UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı dolayısıyla mesaj yayımladı. Özgürgün mesajında, 20 Temmuz Barış Harekatı’nın, Kıbrıs Türkü’nün varoluş ve özgürlük mücadelesi açısından anlamlı ve önemli olduğunu söyledi.
Özgürgün, “Kıbrıs Türk halkı, bu coğrafyada kaderini değiştiren, 20 Temmuz Barış Harekatı’nın haklı gururunu yaşamaktadır, Ada’da 11 yıl tüm zorluklara göğüs gererek, yılmadan mücadele sürdüren Kıbrıs Türkü’nün, 20 Temmuz Barış Harekatı’yla çizilen hudutlar içerisinde kendi bağımsız devleti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kurabilme başarısını göstermiştir” dedi.
Hüseyin Özgürgün, mesajında, “20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, Kıbrıs Türk halkına daha mutlu, daha huzurlu ve daha güzel günler getirmesi dileğiyle kutlu olsun” ifadesini kullandı.
Kıbrıs Türk halkının, 20 Temmuz Barış Harekatı’na gelinceye kadar yaşananları gelecek nesillere aktarması gerektiğine de değinen Özgürgün, bugünlere nasıl gelindiğini gelecek nesillerin bilmesi ve geleceklerini, tarihlerini bilerek inşa etmeleri gerektiğini söyledi.
Özgürgün, şöyle devam etti:
“Bizler bu mutlu günü coşkuyla kutlarken, dünyanın birçok noktasında başta çocuklar olmak üzere masum insanların acı çığlıkları yayılmaktadır. Ne acıdır ki tüm dünya, yaşanan insanlık dramına seyirci kalmakta, orantısız güç kullananların zulmü ve masum insanların katledilmesi karşısında mazeret üretmeye çalışmaktadır”
Özgürgün, “Kıbrıs Türkleri’nin 44 senedir barış ve huzur içerisinde yaşamasında başrol oynayan Anavatan Türkiye’ye minnet ve şükranlarımızı sunarken, Türkiye gibi güçlü devletin ve yüce Türk ulusunun ayrılmaz parçası olmanın onurunu, gururunu yaşıyoruz” dedi.
“KIBRIS’TA BARIŞ VE HUZUR 20 TEMMUZ 1974’TEN BERİDİR VAR”
Kıbrıs’ta barış ve huzurun 20 Temmuz 1974’den bu yana var olduğunun altını çizen Özgürgün, “Bugün siyasi eşitlik ile Türkiye’nin etkin ve fiili garantisine dayalı bir anlaşmadan yanayız. Ulusal Birlik Partisi olarak adada bulunacak kalıcı ve adil çözüm ancak iki halkın egemen eşitliği temelinde olmalıdır” ifadesini kullandı.
Özgürgün, “Bilinmelidir ki, Kıbrıs Türk halkı bu yolda atacağı her adımı iyi değerlendirecek, bugünü kurtarmak yerine geleceği güvence altına alan, Ada’da gerçeklere dayanan, sağlam zeminde bir çözümün peşinde olacaktır” dedi.
(AK/FEZ)
banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adaya Barış Getiren Unutulmaz Harekatın 44. Yıl Dönümü!
Adaya Barış Getiren Unutulmaz Harekatın 44. Yıl Dönümü!
Parıs Hilton, Kuzey Kıbrıs'ta Vereceği Partiyi 1 Hafta Erteledi!
Parıs Hilton, Kuzey Kıbrıs'ta Vereceği Partiyi 1 Hafta Erteledi!
AA: “Kıbrıs Barış Harekatı'na Giden Süreçte Öncelik Diplomasi Oldu”
AA: “Kıbrıs Barış Harekatı'na Giden Süreçte Öncelik Diplomasi Oldu”
MDP: “Türk Ordusu Yegane Güvencemizdir”
MDP: “Türk Ordusu Yegane Güvencemizdir”
CTP’li Güzelyurt Belediye Meclisi Üyeleri, Belediyenin Gelir Ve Harcamalarının Açıklanmasını Talep Etti
CTP’li Güzelyurt Belediye Meclisi Üyeleri, Belediyenin Gelir Ve Harcamalarının Açıklanmasını Talep Etti
Ksp, Stabil Bir Para Birimine Geçilmesi Gerektiğini Belirtti
Ksp, Stabil Bir Para Birimine Geçilmesi Gerektiğini Belirtti
Özyiğit, İskele Tmk Binasının Yapımına Başlanacağını Açıkladı
Özyiğit, İskele Tmk Binasının Yapımına Başlanacağını Açıkladı
Arıklı: “mutlaka B Planına İhtiyaç Var… Kıbrıs Türk Halkı Çaresiz Şekilde Beklemek Durumunda Değil”
Arıklı: “mutlaka B Planına İhtiyaç Var… Kıbrıs Türk Halkı Çaresiz Şekilde Beklemek Durumunda Değil”
Denktaş: “akıncı’ya Müzakerelerle İlgili Yöntem Değişikliği Konusunda Bir Öneride Bulunduk
Denktaş: “akıncı’ya Müzakerelerle İlgili Yöntem Değişikliği Konusunda Bir Öneride Bulunduk"
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Kktc’ye Geliyor
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Kktc’ye Geliyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim