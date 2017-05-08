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08 Mayıs 2017 Pazartesi 12:16

Ubp Gençlik Kolları: “rum Tahrikleri Tam Bir Hadsizliktir.. Mehter Marşı İle Barışçıl Cevap Verilmiştir”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gençlik Kolları, “KKTC ile Anavatan Türkiye arasında imzalanan anlaşma uyarınca Doğu Akdeniz’de sismik araştırma yapan Barbaros Hayrettin Paşa gemisine yapılan Rum tahrikleri, Kıbrıs Türk Halkının haklarını gasp etme oyunlarının yeni bir parçası ve tam bir hadsizliktir”&nbsp; dedi.

Ubp Gençlik Kolları: 'rum Tahrikleri Tam Bir Hadsizliktir.. Mehter Marşı İle Barışçıl Cevap Verilmiştir”
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Lefkoşa, 8 Mayıs : Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gençlik Kolları, “KKTC ile Anavatan Türkiye arasında imzalanan anlaşma uyarınca Doğu Akdeniz’de sismik araştırma yapan Barbaros Hayrettin Paşa gemisine yapılan Rum tahrikleri, Kıbrıs Türk Halkının haklarını gasp etme oyunlarının yeni bir parçası ve tam bir hadsizliktir”  dedi.

UBP Gençlik Kolları Başkanı Saffet Nadiri, yazılı açıklamasında, “Ada'nın eşit sahibi Kıbrıs Türkleri’ni yok sayarak, Ada etrafındaki doğal kaynakları tek yanlı uluslararası anlaşmalar imzalayan ve Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetlerine girişen Kıbrıs Rum Yönetimi, Barbaros’u sözde uyararak tahriklerine bir yenisini daha eklemiştir” diyen Nadiri şöyle devam etti:
“Barbaros Hayreddin Paşa gemisinden mehter marşı ile yanıt verilmesini, Kıbrıs Türkleri’nin bölgedeki haklarının korunmasında Anavatan'ın karanlığının bir kere daha görülmesi açısından çok önemli ve anlamlı buluyoruz. Araştırma gemisi Barbaros, Rumlar'ın şımarık tavrına mehter marşı ile karşılık vererek, barışçıl bir yanıtla tarihi bir uyarıda bulunmuştur. Mehter marşının anlamına binaen, doğru değerlendirme bu cevabın tüm kesimlerce iyi okunması ve mehterli cevaba, ‘savaş çığırtkanlığı’ demek yerine, o marşı çaldırtanın tavrın eleştirilmesi olmalıydı.

Ada’daki barışı yıllardır Türk ordusunun sağlayıp, koruduğu gerçeğine rağmen, bir gecede Kıbrıs Türklerini yok edecek boyutta, ihtiyacından çok fazla silahlanan Rum tarafının tavrının barışçıl izahı var mı.

Müzakere süreci devam ederken, silahlanmaya ve Doğu Akdeniz'de tek taraflı hidrokarbon aramalarına hiç ara vermeyen, her fırsatta Kıbrıs Türkleri’nin haklarını gasp eden Rum tarafının, süregelen şımarık tavrını, Barbaros Hayreddin Paşa'nın mehter cevabı ile tekrar gözden geçirmesi barış adına yapacağı önemli bir adım olacaktır.”

(DOĞ/HA)

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