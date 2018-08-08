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Ubp Gazimağusa Milletvekili Saner: “bütçe Açığı 1.3 Milyar Tl Üzerinde Olacak”

Lefkoşa, 8 Ağustos 18 (.): Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili Ersan Saner, hükümete eleştirilerde bulunarak, “ülkede umutsuzluk ve geleceğe yönelik endişeler var” dedi. Saner, bütçe açığının 1.3 milyar TL üzerinde olacağını iddia etti. Yazılı açıklama yaparak gündemi değerlendiren Saner, Şanlı Erenköy Direnişinin yıldönümünde, o dönemde bir avuç insanın neler yaptığını, Kıbrıs Türkü’nün Kıbrıs’ta Türklüğü yaşatma adına neleri başardığını hiçbir zaman unutmamak...

Ubp Gazimağusa Milletvekili Saner: “bütçe Açığı 1.3 Milyar Tl Üzerinde Olacak”

Lefkoşa, 8 Ağustos 18 (.): Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili Ersan Saner, hükümete eleştirilerde bulunarak, “ülkede umutsuzluk ve geleceğe yönelik endişeler var” dedi. Saner, bütçe açığının 1.3 milyar TL üzerinde olacağını iddia etti. Yazılı açıklama yaparak gündemi değerlendiren Saner, Şanlı Erenköy Direnişinin yıldönümünde, o dönemde bir avuç insanın neler yaptığını, Kıbrıs Türkü’nün Kıbrıs’ta Türklüğü yaşatma adına neleri başardığını hiçbir zaman unutmamak...

08 Ağustos 2018 Çarşamba 14:39
Ubp Gazimağusa Milletvekili Saner: “bütçe Açığı 1.3 Milyar Tl Üzerinde Olacak”

Lefkoşa, 8 Ağustos 18 (.): Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili Ersan Saner, hükümete eleştirilerde bulunarak, “ülkede umutsuzluk ve geleceğe yönelik endişeler var” dedi.
Saner, bütçe açığının 1.3 milyar TL üzerinde olacağını iddia etti.
Yazılı açıklama yaparak gündemi değerlendiren Saner, Şanlı Erenköy Direnişinin yıldönümünde, o dönemde bir avuç insanın neler yaptığını, Kıbrıs Türkü’nün Kıbrıs’ta Türklüğü yaşatma adına neleri başardığını hiçbir zaman unutmamak gerektiğini belirterek, hayatta olanlara uzun ve sağlıklı bir ömür diledi, şehitleri ise minnetle andı.
Saner, Kıbrıs Türkü’nün, Anavatan Türkiye’nin garantörlük hakkı ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetlerinin adada olmasından dolayı bir varoluş tehlikesi yaşamadığını belirtti.
“BÜTÇE AÇIĞI 1.3 MİLYAR TL ÜZERİNDE OLACAK”
Hükümete yönelik eleştirilerde bulunan Saner, “Ülkede tam bir umutsuzluk ve geleceğe yönelik çok büyük endişeler var, hükümet altı ayda hiçbir şey yapamamanın acizliği içerisindedir, döviz krizleri bizim dönemlerde de yaşandı ve şu an hükümet edenler o dönem bizim için söylemediğini bırakmamıştı, şimdi ise geçmişi suçlayarak hükümet etmeye çalışan bir yapı var” iddiasında bulundu.
Saner, bu yılki bütçenin 5 milyar Türk Lirası olduğuna değinerek, “Dövizin %26,8 kur farkı yarattığı bilinen bir gerçek, bu gerçeğin ekonomik yaşama yansıması ilerleyen süreçte bizleri çok daha zor günlerin beklediğine işarettir. Maliye Bakanı açığın 486 milyon olacağını söylemektedir ama gelişen reel koşullar bize bunun doğru olmadığını göstermektedir” şeklinde konuştu.
Saner, bütçe açığının 1.3 milyar TL üzerinde olacağını savundu.
“YILLARDIR KONUŞULUYOR”
Sektörel bazda asgari ücretin yıllardır konuşulduğunu da söyleyen Saner şunları kaydetti:
“Belki uzun yıllar daha konuşulacak bir konudur çünkü yasa bağlamında yapılan herhangi bir çalışma yoktur. Ulusal Birlik Partisi 2016 Mayısında göreve geldiğinde Haziranda güvenoyu aldı ve 1 Temmuz tarihinde de yeni asgari ücreti belirleyip hemen yürürlüğe koydu, o dönemde Euro 3,21 TL, en son Temmuz 2017’de ise Euro 4,09 idi. Aradaki kur farkı %27.5 olarak görülüyor, ortalama asgari ücret 553’ya denk Euro geliyordu. Fakat şimdi açıklanan asgari ücret 462,5 Euro seviyesine indi üstelik aradaki kur farkı %26.8’dir ve hiç kimse söylemiyor ama açıklanan asgari ücret 1 Eylül tarihi ile maaşlara yansıyacak, ayrıyeten memura yapılan zam %12.11 iken asgari ücrete %10.78 zam yapıldı.”
(GÖZ/ÖK)
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