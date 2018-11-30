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Ubp Gazimağusa İlçe Örgütü Tatar’ı Ziyaret Etti

TATAR: “UBP HALKA HİZMET İÇİN VARDIR”

Ubp Gazimağusa İlçe Örgütü Tatar’ı Ziyaret Etti

TATAR: “UBP HALKA HİZMET İÇİN VARDIR”

30 Kasım 2018 Cuma 15:32
Ubp Gazimağusa İlçe Örgütü Tatar’ı Ziyaret Etti

TATAR: “UBP HALKA HİZMET İÇİN VARDIR”

Lefkoşa, 30 Kasım 18 (.): Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, “ UBP’nin halka hizmet için var olduğunu, UBP’nin iktidarda olmadığı dönemlerde yatırımların durduğunu, hizmetlerin aksadığını, sektörlerin çöktüğünü, halkın fakirleştiğini” söyledi.
UBP’den verilen bilgiye göre, Partinin Gazimağusa İlçe Başkanı Olsan Oran, İlçe Yönetim Kurulu, köy ve mahalle örgütlerini temsilen bir grup, Ersin Tatar’ı ziyaret etti ve başarı dileklerini iletti.
UBP Genel Başkanı Tatar yaptığı konuşmada, “UBP’nin bütün partilerin toplam üye sayısını ikiye katlayan, halkın çok büyük kesiminin sevgi ve güvenine sahip büyük bir aile olduğuna” dikkati çekti ve özetle şunları söyledi:
“UBP niçin bu kadar sevilmekte ve benimsenmektedir? Bunun nedeni açıktır; Çünkü bu parti halka hizmet için vardır. Halk kimin ne yaptığını iyi bilir. Çünkü UBP Gerekçi bir partidir. Devletimizin varlığının devamını savunur, Anavatan Türkiye ile kardeşçe ilişkilerin geliştirilmesini ister. Bunlar aslında halkımızın istediği, halkımızın yararına olan hedeflerdir. Bakınız şimdi UBP iktidarda değildir ve ülkede huzursuzluk vardır, sektörler, çalışanlar şikayetçidir. Halk bir an önce UBP’nin hükümete gelmesini bekliyor. Hiç kimse merak etmesin halkın dediği, halkın istediği olacaktır.”
(ŞEB/HA) FOTOĞRAFLI



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