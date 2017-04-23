Ubp’den Resim Sergisi...

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa İlçesi Gençlik Kolları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, “risk altındaki çocuklar ve gençler” yararına resim sergisi düzenledi. Çocukların ele emeği göz nuru eserlerinin satıştan elde edilecek gelir, risk altındaki çocuklar ve gençler için kullanılacak.

Lefkoşa, 23 Nisan 17 : Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa İlçesi Gençlik Kolları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, “risk altındaki çocuklar ve gençler” yararına resim sergisi düzenledi. Çocukların ele emeği göz nuru eserlerinin satıştan elde edilecek gelir, risk altındaki çocuklar ve gençler için kullanılacak.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi Sergi Salonu’ndaki serginin açılışına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, UBP Genel Sekreteri Dursun Oğuz, milletvekilleri İzlem Gürçağ, Ersin Tatar, Hasan Taçoy, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün annesi Tangör Özgürgün, UBP Kadın Kolları ve UBP Gençlik Kolları üyeleri katıldı.

UBP Gençlik Kolları Başkanı Saffet Nadiri açılışta yaptığı konuşmada, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenledikleri sergide, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çocuk Gelişim ve Eğitim Merkezi’ndeki (ÇOGEM) çocukların yaptığı resim ve seramiklerin sergileneceğini söyledi. Nadiri, resim ve seramiklerin satışından elde edilecek gelirle, çocukların geleceğine katkı yapılacağını belirtti.

UBP İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu da, göreve geldiklerinde kadın ve gençlik kolları ile yaptıkları ilk toplantıda daha çok sosyal sorumluluk projesi, daha çok kişiye ulaşma ve daha çok kalbe dokunmayı hedeflediklerini anlatarak, sergilenen eserlerden satın alınarak, toplumun geleceği olan gençlere katkı yapılacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu ise, sosyal etkinliklerin önemine değinerek, UBP Lefkoşa ilçesinin ve diğer ilçe teşkilatlarının son günlerde yoğun faaliyet içinde olduğunu belirtti. Sucuoğlu, yapılan etkinlikten dolayı, UBP Lefkoşa ilçesini, gençlik ve kadın kollarını kutladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner de, bakanlığına bağlı, Çocuk Gelişim ve Eğitim Merkezi’nin bünyesindeki gençlerin ürettiği eserlerin halkla buluşturulduğunu ifade ederek, sergiden elde edilecek gelirin yine oradaki gençler için harcanacağını söyledi.

ÇOGEM’deki gençlerin çalışmalarının değerlendirilmesi için ilk kez bakanlığa bir talep geldiğine işaret eden Saner, “ÇOGEM’in mimarının eski bakan Şerife Ünverdi olduğunu” belirterek teşekkür etti. Saner, “Bu bir bayrak yarışı, bizden önceki bakanlarımızdan devraldığımız bu kurumlarımızı layık olduğu yere getirmek için uğraşıyoruz” dedi.

“Kadına Şiddet Çalıştayı”nı da ilk kez UBP hükümetinin düzenlediğini anlatan Bakan Saner, bu bağlamda, toplumda neler yapılabileceğini ve eylem planlarının en olacağının belirleneceğini ve bu şekilde ilerleneceğini kaydetti.

Saner, çocukların en iyi şekilde yetişmesi için çalışma içinde olduklarını, bu konuda Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin de desteği olduğunu söyledi.

UBP Genel Sekreteri Dursun Oğuz da, katılımcılara Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün selamını iletti ve başka bir programı olması nedeniyle Başbakan’ın etkinliğe katılamadığını belirtti.

UBP gençlik ve kadın kollarının sürekli bu tür sosyal etkinliler düzenlediğini ifade eden Dursun Oğuz, “Bu etkinlikler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne her zaman sahip çıkan Ulusal Birlik Partisi’nin toplumun geleceğine de sahip çıkması açısından çok büyük anlam taşıyor. UBP’ye de yakışan budur. Bu etkinliklerimiz ülke genelinde artarak devam edecektir” dedi.

Konuşmaların ardından açılış yapıldı ve sergi gezildi. Sergiye katılanlar, ÇOGEM bünyesindeki gençlerin yaptığı seramik ve resimlerden satın aldı.

(SEL) FOTOĞRAFLI