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22 Nisan 2017 Cumartesi 10:05

Ubp 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Mesajı Yayımladı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Dursun Oğuz, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın coşku ve sevincin dünya çocukları ile paylaşıldığı dostluk kardeşlik ve barış mesajlarının çocuklar aracılığıyla bir kez daha yinelendiği özel bir bayram olduğunu belirtti.

Ubp 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Mesajı Yayımladı
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OĞUZ: “DOSTLUK KARDEŞLİK VE BARIŞ MESAJLARINI ÇOCUKLARIMIZ ARACILIĞI İLE BİR KEZ DAHA YİNELEDİĞİMİZ ÖZEL BİR BAYRAMDIR”

Lefkoşa, 22 Nisan 17 (.): Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Dursun Oğuz, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın coşku ve sevincin dünya çocukları ile paylaşıldığı dostluk kardeşlik ve barış mesajlarının çocuklar aracılığıyla bir kez daha yinelendiği özel bir bayram olduğunu belirtti.

Oğuz yayımladığı mesajda, “Dünyada kutlanan tek çocuk bayramı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı sevgi ve şefkatle kutluyorum” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, milli iradenin hayat bulduğu 23 Nisan’ı bir bayram olarak geleceğin teminatı olan çocuklara armağan ederken, çocukların ne kadar değerli olduklarına dikkat çektiğini ifade eden Oğuz şöyle devam etti:

“Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkumuzu, sevincimizi dünya çocukları ile paylaştığımız dostluk kardeşlik ve barış mesajlarını çocuklarımız aracılığı ile bir kez daha yinelediğimiz özel bir bayramdır... Çocuklarımız, bizim aydınlık yarınlarımızın güvencesi ve egemenliğimizin teminatı, bedeller ödeyerek kazandığımız bu vatan topraklarının gelecek sahipleridir. O nedenledir ki özgürlüğün ve egemenliğin önemini unutmadan, milli ve manevi değerlerimizi, inancımızı, milli birlik ve beraberliğimizi korumak, savunmak ve yaşatmak hepimizin görevidir, görevi olmalıdır diyoruz.

Ulusal Birlik Partisi olarak bu duygu ve düşüncelerle geleceğimizin teminatı çocuklarımızın, halkımızın ve tüm Türk Ulusu’nun bayramını kutluyoruz.”

(ŞEB/GÜL)

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