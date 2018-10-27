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Ubp 21’inci Olağan Kurultayında Başkan Adayı Tatar Konuşma Yaptı

“UBP BAŞKANININ İLK ESASLI GÖREVİ PARTİMİZİ HÜKÜMETE GETİRMEK”

Ubp 21’inci Olağan Kurultayında Başkan Adayı Tatar Konuşma Yaptı

“UBP BAŞKANININ İLK ESASLI GÖREVİ PARTİMİZİ HÜKÜMETE GETİRMEK”

27 Ekim 2018 Cumartesi 11:24
Ubp 21’inci Olağan Kurultayında Başkan Adayı Tatar Konuşma Yaptı
“UBP BAŞKANININ İLK ESASLI GÖREVİ PARTİMİZİ HÜKÜMETE GETİRMEK”

Lefkoşa, 27 Ekim 18 (.): Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili ve Parti genel başkan adayı Ersin Tatar, UBP’nin 21 vekille hükümette yer alamadığını, bu nedenle partide değişim yapılması gerektiğini söyledi.

Ersin Tatar, UBP Kurultayı’nda yaptığı konuşmasında, “Bugün UBP Genel Başkan adayı olarak karşınızdaysam, gerek partimizin, gerekse ülkemizin içinden geçtiği bu önemli süreçte bana bir görev düştüğüne inandığım, bu görevden kaçamayacağım için adayım” dedi.

UBP’nin Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve varoluş mücadelesinin içinden doğan, Kıbrıs Türk halkını indirilmek istendiği azınlık noktasından, devlet sahibi bir halk noktasına taşıyan parti olduğunu ifade eden Tatar, “UBP, KKTC’nin varlığının devamı, kalkınma, Anavatan Türkiye ile sıcak ve kardeşçe ilişkiler demektir” dedi.

“BAŞKANIN İLK ESASLI GÖREVİ PARTİMİZİ HÜKÜMETE GETİRMEKTİR”

“UBP başkanının ilk esaslı görevinin partiyi hükümete getirmek” olduğu ancak 21 milletvekili ile Hükümette yer alamadıklarına işaret eden Tatar, bu nedenle “değişim” gerektiğini kaydetti.

Parti yetkili organlarının gerektiği sıklıkta toplanmadığını kaydeden Tatar, göreve gelmesi halinde parti yetkili organlarının daha sık toplanmasını sağlayacağını, bununla birlikte Partiyi çok daha iyi günlere taşıyabileceğine inandığını söyledi.

UBP’nin hükümete geldiği dönem Maliye Bakanlığına, Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş’ın getirilmesine atıfta bulunan Tatar, Maliye Bakanlığı görevini daha önce yapmış biri olarak bu görevin kendisine “Tatarın partide güçlenebileceği” gerekçesiyle tevdi edilmediğini söyledi.

Ekonominin ülkenin gelişmesinde en önemli unsur olduğunu kaydeden Tatar, ekonomist altyapısıyla ekonominin gelişmesini en iyi kendisinin yapabileceğine inandığını söyledi.

Ekonominin ihtiyaçlarını görebilmek için üreticilerle iç içe olunması gerektiğini, bu nedenle her zaman halkla iç içe olduğunu kaydeden Tatar, “maliyedeki önemli reformların hemen hepsinin Maliye Bakanlığı görevi sırasında yapıldığını” söyledi.

KIBRIS SORUNU: “YENİ ÖNERİLER ÜZERİNDE SİYASET GELİŞTİRİLMELİ”

Rum tarafında gevşek federal çözümden bahsedilmeye başlandığına işaret eden Tatar, Kıbrıs konusunda Türkiye ile yeni çözüm önerileri üzerinde siyaset geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

ÜYELERE ÇAĞRI

Tatar, UBP iradesinin ortaya çıkması için 12 bin üyenin hepsinin de yarın oyunu kullanmasını görmeyi arzu ettiğini kaydetti.

(ID/ÖK) FOTOĞRAFLI

Haber:İbrahim Diran - Fotoğraf: Süleyman Önal





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