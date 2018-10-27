Ubp 21’inci Olağan Kurultayı’nda Başkan Adayı Sucuoğlu Konuşma Yaptı

“HEDEFİM PARTİYİ TEK BAŞINA İKTİDARA TAŞIMAK”

“KKTC’Yİ SONSUZA KADAR YAŞATACAĞIZ, TÜRKİYE’NİN ETKİN VE FİİLİ GARANTİSİNDEN ÖDÜN VERMEYİZ”

“KARŞILIK BEKLEMEDEN HALKA HİZMET ETMEK İÇİN SİYASETE GİRDİM”

Lefkoşa, 27 Ekim 18 : Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Adayı Dr. Faiz Sucuoğlu, 21’inci Olağan Kurultay’da yaptığı konuşmada, hedefinin partiyi tek başına iktidara taşımak olduğunu vurguladı.

Sucuoğlı, UBP’yi layık olduğu yere taşıyacağını söyleyerek, ülkenin UBP’nin hükümet olmasına her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğunu öne sürdü.

Partiye değişim ve dinamizm getirmek istediğini dile getiren Sucuoğlu, geleceği inşa etme zamanının geldiğini, bunu yaparken de kimseyi üzmeden ama hiç de tereddüt etmeden gerekeni yapacağını kaydetti.

“TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ DÜZELTMEK GEREKİYOR”

Ülkenin içinde bulunduğu koşulları değerlendiren Sucuoğlu, atılması gereken adımlar olduğunu, Türkiye ile ilişkileri düzeltmek gerektiğini, Anavatan Türkiye ile birlikte ele ele çalışacaklarını ve KKTC’yi sonsuza kadar yaşatacaklarını, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinden ödün vermeyeceklerini ifade etti.

Sucuoğlu, UBP’nin; halkı 20 Temmuz 1974 öncesine götürecek bir anlaşmaya onay vermeyeceğini kaydetti.

Hesap verebilir, şeffaf, dürüst bir insan olarak parti yönetimine aday olduğunu, taban ile tavan arasındaki uçurumu kaldırmayı hedeflediğini dile getiren Sucuoğlu, gençlerin, kadınların partide daha etkin olmasını sağlayacağını, ihtisas komiteleri kuracaklarını, hedef koyan ve kararlı olanların başarıya ulaşabileceğini söyledi.

“KARŞILIK BEKLEMEDEN HALKA HİZMET ETMEK İÇİN SİYASETE GİRDİM”

Sucuoğlu, 20 yıl doktorluk yaptığını, emeklerinin karşılığını aldığını söyleyerek, siyaseti bir meslek olarak görmediğini, karşılık beklemeden halka hizmet etmek için siyasete girdiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, ilçe başkanlığı yaptığı dönemlerdeki icraatlarını anlatan Sucuoğlu, “Hesap veremeyeceğim veya yapamayacağım bir iş yok. Buraya tarih yazmak için geldim” dedi.

Sucuoğlu, adaylığını açıkladığında bazı kesimlerin hakkında çeşitli iddialar ortaya attığını dile getirerek, “Bazıları gibi anket yaptırmadım, köşe yazısı yazdırmadım” diye konuştu.

Sucuoğlu, oy vereceklere seslenerek, “Oyunuz sizin en büyük gücünüzdür. Kimsenin buna hükmetmesine izin vermeyin” ifadelerini kullandı.

(GÖZ/SEL) FOTOĞRAFLI

Haber: Gözde Süreç Sarı – Fotoğraf: Süleyman Önal

