Ubp 21’inci Olağan Kurultayı Başladı...özgürgün: “göreve Devam Eder Ve İlk Seçimde Ubp’yi Tek Başına İktidara Taşıyamazsam Görevi Bırakırım”

ÖZGÜRGÜN: “GÖREVE DEVAM EDERSEM İLK GENEL SEÇİMLERDE UBP’Yİ TEK BAŞINA İKTİDARA TAŞIYACAĞIM, TAŞIYAMAZSAM DA GÖREVİ BIRAKACAĞIM”Lefkoşa, 27 Ekim 18 (.): Ulusal Birlik Partisi(UBP) Genel Başkanı ve başkan adayı Hüseyin Özgürgün, genel başkanlık görevini sürdürmesi halinde, gelecek seçimlerde UBP’yi tek başına iktidar yapamadığı takdirde görevi bırakacağını söyledi.UBP’nin 21’inci Olağan Kurultayı, divanın oluşturulmasıyla başladı. Üyelerin onayı ile divan başkanlığına Zorlu Töre, başkan yardımcılığına Oğuzhan Hasipoğlu, katiplik görevlerine Özdemir Berova, Menteş Gündüz ve Hasan Sadıkoğlu getirildi.UBP Genel Başkan ve başkan adayı Hüseyin Özgürgün açılış konuşmasında, UBP’nin, özgürlük ve egemenlik için mücadele verenlerin, Kıbrıs Türünün geleceğine güvenle bakmak isteyenlerin eseri olduğunu söyledi.UBP’nin birlik ve beraberlik içinde hedeflerine ulaştığını kaydeden Özgürgün, “Güçlü bir UBP olmadan KKTC huzur bulamaz, yaşatılamaz” dedi.UBP’nin özgürlük, egemenlik ve güvenli bir geleceğin simgesi olduğunu, bunun yıpratılmasına asla izin vermeyeceklerini ifade eden Özgürgün, “KKTC’deki eserlerin hemen hemen hepsinin altında UBP’nin imzasının bulunduğunu” söyledi.Kıbrıs müzakerelerine de atıfta bulunarak, iki kesimliliği sulandıracak, iki halkın siyasi eşitlik ve Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin olmadığı bir anlaşmaya UBP’nin evet demesinin asla mümkün olmadığını kaydeden Özgürgün, Kıbrıs Türk halkının bir bütün olduğunu, gidecek olan kalacak olan ayrışımı yapılmasına da asla müsaade etmeyeceklerini kaydetti.Özgürgün, “UBP’nin onayı almayan bir çözüm asla hayat bulamaz, müzakerelerin hiçbir sürecinin UBP yok sayılarak sonuca ulaştırılması mümkün değildir” dedi.UBP’nin 31 Ağustos 2013’te düzenlenen genel kurultayda Genel Başkanlık görevini devraldıktan sonra UBP’nin her bir seçimden oylarını yükselterek çıktığını kaydeden Özgürgün, Ocak 2018 erken seçim sonrasında, seçimi kaybedenlerin hükümet kurmasıyla, ülkenin “yangın yerine” dönüştürüldüğünü, ekonominin perişan bir hale getirildiğini, halkın sokaklara dökülmesine neden olunduğunu ve 4’lü koalisyon hükümetinin de zam yapma, UBP ve Genel Başkanı ile uğraşma yolunu seçtiğini savundu.Yerine getirmediği hiçbir taahhüt vermediğini, göreve gelirken birlik beraberlik kuracağını, tüzük yenileyeceğini ve UBP’yi birinci parti yapma sözünü verdiğini kaydeden Özgürgün, “Göreve devam edersem ilk genel seçimlerde UBP’yi tek başına iktidara taşıyacağım, taşıyamazsam da görevi bırakacağım” dedi.“İÇİM RAHAT”Kendisine yöneltilen suçlamalara da atıfta bulunan Özgürgün, dürüstlüğün en önemli şey olduğunu kaydetti ve “içim rahat” dedi.Özgürgün, Genel kurul gününün, sevgi saygı ile kucaklaşma günü olduğunu belirtti.TÖREDivan Başkanı Zorlu Töre de yaptığı konuşmada, UBP’nin KKTC devletinin en büyük savunucusu, halkın refah ve mutluluğu için en büyük mücadeleyi veren, KKTC ile Türkiye arasında en büyük köprü ve en iyi ilişkileri kuran parti olduğunu söyledi. Töre, kurultayın en adil bir şekilde yapılması için çalışacaklarını kaydetti.MALİ RAPOR VE FAALİYET RAPORLARI AKLANDIGenel Kurul’da mali ve faaliyet raporu da aklandı.(ID/ÖK) FOTOĞRAFLI

Haber:İbrahim Diran Fotoğraf: Süleyman Önal