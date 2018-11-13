UBP yarın genel sekreteri’ni seçecek

: Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi, yarın, Parti Genel Sekreteri’ni seçecek.



UBP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Parti Meclisi’ni, yarın saat 14.30’da Lefkoşa Atatürk Meydanı’ndaki UBP binasında “Genel Sekreterlik Seçimi” gündemiyle toplantıya çağırdı.



UBP Tüzüğü’nün 43’üncü maddesi birinci fıkrasına göre, Genel Sekreter, parti üyeleri arasından, Parti Meclisi’nde üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ve gizli oyla seçilir. İlk turda salt çoğunluk sağlanamazsa, ikinci tur oylamaya gidilir. Bu oylamada salt çoğunluk aranmaz. Aday tek olduğu halde seçim yapılmaz.



UBP Parti Meclisi, 16 Kasım Cuma günü saat 14.30’da da, “Merkez Yönetim Kurulu Üyelikleri Seçimi” gündemiyle yine Lefkoşa Atatürk Meydanı’ndaki parti binasında bir toplantı yapacak.



