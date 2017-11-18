UBP VE CTP BUGÜN MİLLETVEKİLİ ADAYLARINI BELİRLİYOR



UBP’deki ön seçim bugün Lefkoşa Atatürk Stadyumu’nda yapılıyor. Milletvekili adayları ve sıralamasının belirleneceği seçim için 08.00-20.00 saatleri arasında oy kullanılacak. Seçim sonuçlarının yarın belli olması bekleniyor.CTP’nin YDÜ AKM’de saat 09.00 başlayan kurultayında ise oy kullanma 21.00’e kadar sürecek. Optik okuyucuyla yapılacak sayım sonucunda belirlenecek milletvekili adaylarıyla sıralamanın bu akşam ilerleyen saatlerde açıklanacağı tahmin ediliyor.Her iki partinin bugünkü seçimi YSK görevlilerinin denetiminde yapılıyor.