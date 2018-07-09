UBP Tekirdağ’daki Tren Kazası Nedeniyle Taziye ve Geçmiş Olsun Mesajı Yayımladı

Ulusal Birlik Partisi (UBP), Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin raydan çıkarak devrilmesi sonucu yaşanan kaza nedeniyle taziye ve geçmiş olsun mesajı yayımladı.

UBP Genel Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

“24 vatandaşın hayatını kaybettiği ve birçok vatandaşın ise yaralandığı tren kazası bizleri derinden üzmüştür, hiçbir zaman yaşamak istemediğimiz kazalar maalesef yaşanmakta ve derin acılar vermektedir. Ulusal Birlik Partisi olarak ölen vatandaşlara Tanrı’dan rahmet, yaslı ailelerine başsağlığı dilerken, yaralanan ve tedavi gören vatandaşlara ise acil şifalar dileriz.”